Midnight Oil – Μπόουνς Χίλμαν: Πέθανε ο μπασίστας και τραγουδιστής

Midnight Oil – Μπόουνς Χίλμαν: Ο μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος από την Αυστραλία Midnight Oil, Γουέιν Στίβενς, γνωστός ως Μπόουνς Χίλμαν, πέθανε σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω των λογαριασμών του αυστραλιανού συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χθες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου. «Θρηνούμε την απώλεια του αδελφού μας Μπόουνς Χίλμαν, ο οποίος πέθανε στο σπίτι του στο Μιλγουόκι σήμερα μετά από μάχη με τον καρκίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος.

«Ήταν ο μπασίστας με την όμορφη φωνή, το μέλος της μπάντας με την απίστευτη αίσθηση του χιούμορ και ο εξαιρετικός μουσικός σύντροφός μας. Θα μας λείψει πολύ ο αγαπητός μας φίλος και σύντροφος και στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ντένις, η οποία υπήρξε πυλώνας δύναμης γι’ αυτόν», γράφουν τα μέλη του συγκροτήματος στην ανάρτηση. Ο Αυστραλός ηθοποιός, Ράσελ Κρόου εξέφρασε τη θλίψη του με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο twitter γράφοντας R.I.P Bones Hillman και «θλιβερά, θλιβερά νέα».

R.I.P Bones Hillman.

What a grand chap he was.

Sad sad news.@alanthomasdoyle @daveindataform @StewartKirwan

— Russell Crowe (@russellcrowe) November 8, 2020