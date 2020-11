Νίκη Μπάιντεν: Παγκόσμιοι ηγέτες συγχαίρουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Νίκη Μπάιντεν: Με θερμά λόγια παγκόσμιοι ηγέτες έστειλαν τα συγχαρητήριά τους και μηνύματα συνεργασίας στους νικητές των αμερικανικών εκλογών, με πολλούς επίσης να σημειώνουν την ιστορική εκλογή της Κάμαλα Χάρις στη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ. «Αμερική, καλωσόρισες πίσω!» Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό φάνηκε με το μήνυμά της να δίνει τον τόνο της διάθεσης πολλών ηγετών της παγκόσμιας κοινότητας και ανώτατων αξιωματούχων για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως επόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ακολουθούν μερικές από τις αντιδράσεις ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων που είχαν σταλεί έως τις 02:00 τα ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίδραση από Ρωσία και Τουρκία για την εκλογή Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ.

Γερμανία

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στους Μπάιντεν και Χάρις. Η ανακοίνωση της Καγκελαρίας ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια! Οι αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν. Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Του εύχομαι από καρδιάς τύχη και επιτυχία και συγχαίρω επίσης την Κάμαλα Χάρις, την πρώτη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο της χώρας της. Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η διατλαντική μας φιλία είναι αναντικατάστατη, εάν θέλουμε να υπερβούμε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής».

Μόνο η AfD κατανοεί τον Τραμπ

Στο Βερολίνο η εκλογή Τραμπ προκάλεσε θετικές αντιδράσεις όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η πρόεδρος του Κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) Κάτια Κίνπινγκ κάνει λόγο για μία “καλή, αν και όχι καθησυχαστική είδηση”, δεδομένου ότι, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά αναφερόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ, “σχεδόν οι μισές ψήφοι δόθηκαν σε έναν μεγαλόστομο ψεύτη”.

Το Κόμμα των Πρασίνων χαρακτηρίζει “ιστορικό και ιδιαίτερα χαρμόσυνο το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, μία Αφροαμερικανή αναλαμβάνει αξίωμα αντιπροέδρου”. Για τον πρόεδρο των Φιλελευθέρων (FDP) Χανς Κρίστιαν Λίντνερ η εκλογή Μπάιντεν “προσφέρει την ευκαιρία για μία νέα αρχή, αν και δεν πρόκειται να εξαλείψει κάθε διαφωνία”.

Κατανόηση για τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να διαφανεί μόνο η αντίδραση του ακροδεξιού κόμματος “Εναλλακτική για τη Γερμανία” (AfD). Σε κοινή δήλωσή τους οι επικεφαλής της Κ.Ο. του κόμματος, Αλίς Νάιντελ και Αλεξάντερ Γκάουλαντ, επισημαίνουν: “Αποδεχόμαστε τη δημοκρατική απόφαση των Αμερικανών πολιτών και είμαστε αισιόδοξοι ότι πιθανές παρατυπίες κατά την καταμέτρηση των ψήφων θα διευθετηθούν σύντομα, όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου”.

Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εντείνει τη συνεργασία με τη νέα διοίκηση και το νέο Κογκρέσο για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και ιδίως την καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19 και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού», ανέφερε στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον Μπάιντεν και την Χάρις η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.Θερμά συγχαρητήρια έστειλαν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Γαλλία

«Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις! Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο έστειλε και στην αγγλική γλώσσα.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Βρετανία

«Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας και προσβλέπω στην στενή συνεργασία μας στις κοινές μας προτεραιότητες, από την κλιματική αλλαγή ως το εμπόριο και την ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συγχαίροντας τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ελλάδα

Συγχαρητήρια ανάρτηση για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden. Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020

ΥΠΕΞ

Συγχαρητήρια στον νικητή των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών Τζο Μπάιντεν απέστειλε το απόγευμα του Σαββάτου το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων. “Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν”, αναφέρει σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

“Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική εταιρική σχέση Ελλάδος- ΗΠΑ και να ενισχύουμε τους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς.”

Μηταράκης

Τα συγχαρητήριά του για την εκλογή εκφράζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης Όπως σημειώνει, «ανυπομονούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ». Τα συγχαρητήρια του στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Μεϊμαράκης

Ο κ. Μεϊμαράκης έγραψε στην ανάρτησή του: «Συγχαρητήρια στο νέο Πρόεδρο της Αμερικής! Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν, σε αυτή την πρωτόγνωρη και κρίσιμη περίοδο, σηματοδοτεί μια αλλαγή σελίδας στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που δοκιμάζουν την ανθρωπότητα».

Τσίπρας

Τα συγχαρητήρια του για στον Τζο Μπάινεν για την εκλογή του έδωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσιπρας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, η στήριξη του νεοεκλεγέντος στην Ελλάδα και τις σχέσεις της με την Αμερική θα είναι σημαντική στη σύσφιξη των σχέσεων τους περαιτέρω και για τη διαχείριση των προκλήσεων που δέχεται η χώρα.

Γεννηματά

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, χαιρέτησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ.

Συγχαρητήρια @joebiden & @kamalaharris, πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρε. Κάθε ψήφος υπέρ σου είναι φωνή ελπίδας απέναντι στην πόλωση & τον διχασμό, για κοινωνική ειρήνη, δημοκρατία, πρόοδο. Ελπίζουμε σε μια στενή & εποικοδομητική συνεργασία των ΗΠΑ με Ευρώπη & Ελλάδα. 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/Xts2sP2O6c — Fofi Gennimata (@FofiGennimata) November 7, 2020

Ολλανδία

«Εκ μέρους του ολλανδικού υπουργικού συμβουλίου θα ήθελα να συγχαρώ τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για την εκλογική τους νίκη ύστερα από έναν αμφίρροπο αγώνα. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των χωρών μας και ελπίζω να συνομιλήσω μαζί του γι’ αυτά τα θέματα σύντομα», τόνισε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

Ιταλία

«Συγχαρητήρια στον αμερικανικό λαό και τους θεσμούς για την εξαιρετική αυτή απόδειξη της ζωτικότητας της δημοκρατίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να ενισχύσουμε τη διατλαντική σχέση. Οι ΗΠΑ μπορούν να υπολογίζουν στην Ιταλία ως έναν σταθερό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο», έγραψε στην αγγλική γλώσσα στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

Ιαπωνία

«Θερμά συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας Ιαπωνίας-ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και πέραν αυτού», τόνισε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα σε tweet του.

Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε «πάντα έτοιμος για διάλογο» με τις ΗΠΑ. «Συγχαίρω τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για τη νίκη τους. Η Βενεζουέλα (…) θα είναι πάντα έτοιμη για διάλογο και καλή κατανόηση με τον λαό και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε με tweet του ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος διέκοψε διπλωματικούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον το 2019.

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό συνεχάρη τον Μπάιντεν και την Χάρις για την νίκη τους, λιγότερο από μία ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ. «Ανυπομονώ να εργαστώ με τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν, την αντιπρόεδρο Χάρις, τη διοίκησή τους και το Κογκρέσο των ΗΠΑ προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μαζί στις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις», αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.

Ινδία

«Συγχαρητήρια Τζο Μπάιντεν για την εντυπωσιακή νίκη σας», έγραψε στο Twitter ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι . Σε ένα δεύτερο tweet, χαιρέτησε την εκλογή της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις εκτιμώντας πως «η επιτυχία σας δείχνει τον δρόμο και είναι πηγή τεράστιας περηφάνιας (…) για όλους τους Αμερικανοϊνδούς». Η Χάρις είναι κόρη ενός Τζαμαϊκανού και μιας Ινδής.

Πακιστάν

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Ανυπομονώ για την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία του εκλεγμένου προέδρου Μπάιντεν και στη συνεργασία μαζί του για τον τερματισμό των παράνομων φορολογικών παραδείσων (….) Θα συνεχίσουμε επίσης να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για ειρήνη στο Αφγανιστάν και στην περιοχή», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Καν.

Ουκρανία

«Συγχαρητήρια Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις! Η Ουκρανία είναι αισιόδοξη για το μέλλον της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ανέκαθεν συνεργάζονταν στην ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, τη δημοκρατία, τη μάχη κατά της διαφθοράς. Η φιλία μας γίνεται μόνο δυνατότερη!», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Τζαμάικα

«Η Αμερική θα έχει την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο και αυτή θα είναι η Κάμαλα Χάρις και είμαστε περήφανοι που φέρει τζαμαϊκανή κληρονομιά. Η ανέλιξή της σε αυτόν τον ρόλο είναι ένα μεγαλειώδες επίτευγμα για τις γυναίκες όλου του κόσμου και την χαιρετίζω», δήλωσε ο Τζαμαϊκανός πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

Νέα Ζηλανδία

«Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι ισχυρή και ανυπομονώ να αναπτύξω ακόμη πιο στενές σχέσεις με την νέα κυβέρνηση Μπάιντεν… Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, το μήνυμα ενότητας του Τζο Μπάιντεν μας βάζει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις», ήταν η αντίδραση της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν.

Ιράκ

«Προσμένω στη συνεργασία μαζί σας για την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών που δένουν το Ιράκ και τις ΗΠΑ, βασιζόμενοι σε κοινές αξίες μεταξύ των κρατών μας για να ξεπεράσουμε μαζί τις προκλήσεις», ανέφερε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι.

Ιράν

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε πως ελπίζει για μια αλλαγή στις «καταστροφικές πολιτικές των ΗΠΑ» μετά την εκλογή του Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ. «Ελπίζω πως θα δούμε μια αλλαγή στις καταστροφικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιστροφή στους κανόνες δικαίου και στις διεθνείς υποχρεώσεις και στον σεβασμό των κρατών», δήλωσε ο Εσάγκ Τζαχανγκιρί.

Αίγυπτος, Κατάρ, Λίβανος, Ομάν

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι συνεχάρη τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ τονίζοντας «την προσδοκία για συνεργασία και κοινή δράση για την ενίσχυση των στρατηγικών διμερών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και ΗΠΑ, προς το συμφέρον των δύο φίλων χωρών και λαών».

Συγχαρητήρια απηύθυνε και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συνεχάρη τον Μπάιντεν και εξέφρασε την ελπίδα για «επιστροφή στην ισορροπία στις σχέσεις Αμερικής-Λιβάνου» κατά τη θητεία του, σύμφωνα με ανάρτηση της προεδρίας στο Twitter. Τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν απέστειλε και ο σουλτάνος του Ομάν Χάιταμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.