Νίκη Μπάιντεν: Αλλάζουν χέρια οι ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα προσβάλει το αποτέλεσμα

Νίκη Μπάιντεν: Ξεκάθαρο μήνυμα για να σταματήσει η διχόνοια στην χώρα και να ενωθούν οι Αμερικανοί για έναν κοινό σκοπό, έστειλε στην πρώτη ομιλία ο Τζο Μπάιντεν, μετά την εκλογή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, μπήκε κάνοντας τζόκινγκ στη σκηνή που στήθηκε στο Γουίλμινγκτον της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, όπου τον παρουσίασε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος της χώρας (από το 2021) Καμάλα Χάρις.

Η Χάρις μίλησε πρώτη δημόσια και υποδέχτηκε τον Μπάιντεν, που μετά την εκλογή του μίλησε ενωτικά και στάθηκε αρκετά στο θέμα της πανδημίας και την στήριξη στους επιστήμονες, αλλά και την οικονομία, την ισονομία και την προσπάθεια για να «αποκτήσει η χώρα την αξιοπρέπειά της». O Μπάιντεν έκανε έναν ενωτικό λόγο και ανέφερε κοινότητες όπως τους γκέι, τους τρανς, αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην πανηγυρική ομιλία του.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε εκτενώς στο κλίμα που επικρατεί στην χώρα με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς να έρχονται σε σύγκρουση, καθώς η ρητορική Τραμπ δίχασε όσο ποτέ την χώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει να κλείσει ο Μπάιντεν, όπως τόνισε στην ομιλία του.«Φίλοι, ο λαός μίλησε. Μας έδωσε μία ξεκάθαρη και πειστική νίκη. Κερδίσαμε με τους περισσότερους ψήφους που έχει πάρει ποτέ υποψήφιος πρόεδρος στην ιστορία. 74 εκατομμύρια. Θα είμαι ένας πρόεδρος που κοιτά να ενώσει, όχι να χωρίσει. Βλέπω μόνο τις ΗΠΑ, όχι Πολιτείες Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Οι ΗΠΑ είναι οι άνθρωποί της και αυτούς θα προστατέψει η κυβέρνηση. Την μικρομεσαία τάξη. Το να αποκτήσει την αξιοπρέπειά της η χώρα στον κόσμο», ήταν τα πρώτα του λόγια μέσα σε αποθέωση.

«Εμεινα έκπληκτος με το ότι ο κόσμος πανηγύριζε σε κάθε δρόμο, σε κάθε πόλη, εξωτερικεύοντας την χαρά του, την ελπίδα του, την ανανεωμένη πίστη του για το αύριο που θα φέρει μια καλύτερη μέρα. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε», συνέχισε και αφού ευχαρίστησε την οικογένειά του, έκανε μία ειδική αναφορά στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους.

«Για όσους ψηφίσατε τον πρόεδρο Τραμπ: καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. Κι εγώ έχω χάσει, αλλά ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μία ευκαιρία. Ας ακούσουμε ξανά ο ένας τον άλλο. Ας αφήσουμε στην άκρη την σκληρή ρητορική, την ένταση και ας ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά. Να κάνουμε πρόοδο. Να σταματήσουμε να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως εχθρούς. Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε Αμερικανοί. Η Βίβλος λέει πως για όλα υπάρχει μια εποχή. Μια εποχή να χτίσουμε, μια εποχή να θερίσουμε, μία εποχή να σπείρουμε, μία εποχή να γιατρέψουμε. Αυτή είναι η εποχή να γιατρέψουμε τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

Μπάιντεν: Να βάλουμε τέλος στην δαιμονοποίηση

«Δημοκράτες, Ρεπουμπλικάνοι, ανεξάρτητοι, συντηρητικοί, νέοι, ηλικιωμένοι, γκέι, στρέιτ, τρανς, άτομα με ειδικές ανάγκες, λευκοί, Λατίνοι, Ασιάτες, αμερικανοί ιθαγενείς, είμαστε εδώ για όλους… Ειδικά όμως σε αυτές τις στιγμές της καμπάνιας μας, θέλω να πω πως δεν θα φτάναμε εδώ χωρίς τις ψήφους των αφροαμερικανών. Οταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, σηκώσατε ανάστημα για μένα. Ας τερματίσουμε λοιπόν την απαίσια εποχή της δαιμονοποίησης που ξεκίνησε στην Αμερική εδώ και τώρα. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί, Δημοκράτες και Ρεπουμπλικάνοι.

Όπως αποφασίσαμε να μην συνεργαστούμε, έτσι μπορούμε να αποφασίσουμε το αντίθετο. Και πιστεύω ότι είναι η εντολή του λαού να συνεργαστούμε. Μη μου λέτε πως δεν είναι πιθανό αυτό στις ΗΠΑ. Ας δώσουμε μια ευκαιρία ο ένας στον άλλον. Ηρθε η ώρα να κλείσουμε τις πληγές μας» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρέπει να χτίσουμε ξανά την ψυχή της χώρας. Το έθνος μας διαμορφώνεται από τη συνεχή μάχη μεταξύ των καλύτερων αγγέλων μας και των πιο σκοτεινών ερεθισμάτων μας. Και αυτό που λένε οι πρόεδροι σε αυτήν τη μάχη έχει σημασία. Ήρθε η ώρα για τους καλύτερους αγγέλους μας να επικρατήσουν», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Απόψε ολόκληρος ο κόσμος βλέπει την Αμερική και πιστεύω ότι στην καλύτερη περίπτωση, η Αμερική είναι ένας φάρος για τον κόσμο» συνέχισε.

«Ας κοιτάξουμε μπροστά. Μπροστά με περισσότερη δικαιοσύνη. Μπροστά με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Μπροστά με μια Αμερική που θα θεραπεύει ασθένειες όπως καρκίνος και Αλτζχάιμερ. Μια Αμερική που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω της. Μια Αμερική που δεν τα παρατά ποτέ. Εχουμε μια υπέροχη χώρα. Και είμαστε καλοί άνθρωποι. Εδώ είναι οι ΗΠΑ», κατέληξε στην ομιλία του.

Η αναφορά του Μπάιντεν στην πανδημία

Εκεί που στάθηκε επίσης εκτενώς ο Μπάιντεν, ήταν στο ζήτημα του κορωνοϊού. Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρθηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο ζήτημα της στήριξης της κυβέρνησης προς το πρόσωπο των επιστημόνων. «Τη Δευτέρα θα ονομάσω μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων ως σύμβουλοι μετάβασης. Δεν θα καταβάλω καμία προσπάθεια, καμία, ούτε καμία δέσμευση για την ανατροπή αυτής της πανδημίας», είπε δείχνοντας πως θα στηρίξει κάθε απόφαση και δράση που θα πάρει η επιστημονική κοινότητα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο έργο τους, κάτι που δεν συνέβη ιδιαίτερα στην θητεία του Τραμπ.

Καμάλα Χάρις: Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία

Πριν τον Μπάιντεν, στη σκηνή εμφανίστηκε η Καμάλα Χάρις μέσα σε αποθέωση. Η πρώτη γυναίκα, αφροαμερικανή και με ασιατική καταγωγή αντιπρόεδρος της χώρας, στην ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων πως μπορεί να είναι η πρώτη που παίρνει το συγκεκριμένο αξίωμα, αλλά «δεν θα είμαι η τελευταία».

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσείς, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στην χώρα. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους», ανέφερε η Χάρις.

«Και τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο της χώρας. Μπορεί να είμαι η πρώτη, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» πρόσθεσε η Χάρις.

Νίκη Μπάιντεν: Τρελοί πανηγυρισμοί στους δρόμους

Τρελούς πανηγυρισμούς από άκρη σε άκρη των ΗΠΑ πυροδότησε η νίκη του Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα πανηγυρισμοί από φαν του νέου προέδρου των ΗΠΑ, υπήρξαν και έξω από τον Λευκό Οίκο. Από τη Νέα Υόρκη ως το Μαϊάμι και κεντρικά από το Ντένβερ και το Όστιν έως τις δυτικές ακτές, οι υποστηρικτές του Μπάιντεν πλημμύρισαν τους δρόμους λίγα λεπτά αφότου το CNN και άλλοι ΜΜΕ προέβαλαν τον Μπάιντεν ως νικητή των εκλογών στις ΗΠΑ, το πρωί του Σαββάτου (ώρα Αμερικής). Με κόρνες, επευφημίες, χορούς και σαμπάνιες, οι υποστηρικτές του Μπάιντεν γιόρτασαν τη μεγάλη νίκη. Δεν έλειψαν πάντως και τα επεισόδια μεταξύ υποστηρικτών του Μπάιντεν και του Τραμπ, καθώς στο Ουισκόνσιν υπήρξαν συμπλοκές.

Στην Ουάσιγκτον, το πλήθος βγήκε στους δρόμους μπροστά από τον Λευκό Οίκο στη Black Lives Matter Plaza, λίγα λεπτά αφότου η νίκη δόθηκε στον Μπάιντεν. Οι κοντινοί δρόμοι ήταν γεμάτοι από υποστηρικτές του Μπάιντεν που φώναζαν, χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια και τραγουδούσαν αποχαιρετώντας τον Τραμπ.

Στη Φιλαδέλφεια, η οποία ήταν το κλειδί για την αποφασιστική νίκη του Μπάιντεν στην Πενσυλβανία, συγκεντρωμένοι κυματίζουν σημαίες του δημοκρατικού υποψηφίου και ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το Δημαρχείο. Οι πολίτες είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας από καφέδες έως κοκτέιλ ενώ στην πλειοψηφία τους φορούσαν μάσκες.

«Η πόλη του Μπάιντεν!» μια γυναίκα φώναξε από ένα αυτοκίνητο με κατεύθυνση την Broad Street στο κέντρο της πόλης. Τα αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρές με τους φαν του Μπάιντεν να βγαίνουν έξω από τα παράθυρα και να πανηγυρίζουν. Και όλοι τους έβγαζαν διαδοχικά φωτο κάτω από το πανό «Good Things Happen in Philadelphia».

Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για τη νέα μετάβαση στη χώρα», δήλωσε ο Beth Lapiene, φοιτητής νομικής που πανηγύριζε έξω από το δημαρχείο της Φιλαδέλφειας. «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για την Καμάλα Χάρις».

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας πως «οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει». «Όλοι ξέρουμε γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να προσποιηθεί ανυπόστατα ότι είναι ο νικητής, και γιατί οι σύμμαχοί του στα ΜΜΕ προσπαθούν τόσο πολύ τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να γίνει γνωστή η αλήθεια», ανέφερε σε μια δήλωση.

«Το απλό γεγονός είναι πως αυτές οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει». Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία μετά τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Τι ακολουθεί μετά τη νίκη Μπάιντεν

Συνήθως η μετακόμιση στον Λευκό Οίκο είναι ήπια, ωστόσο φέτος ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές, λόγω πιθανών νομικών προκλήσεων. Η ημερομηνία μεταβίβασης της εξουσίας αναφέρεται στο Σύνταγμα και είναι η 20ή Ιανουαρίου. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας γίνεται η ορκωμοσία του νέου προέδρου και αντιπροέδρου στην πρωτεύουσα, Ουάσινγκτον. Εξαίρεση αποτελεί αν κάποιος πρόεδρος αποβιώσει ή παραιτηθεί, οπότε ο αντιπρόεδρος ορκίζεται το συντομότερο δυνατό.

Το διάστημα μεταξύ της εκλογής του νέου προέδρου και της ανάληψης των καθηκόντων του την 20η Ιανουαρίου, ονομάζεται προεδρική μετάβαση. Ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος συγκεντρώνει μια ομάδα, που ονομάζεται μεταβατική ομάδα, που προετοιμάζεται για να αναλάβει την εξουσία αμέσως μετά την ορκωμοσία. Η ομάδα του Μπάιντεν έχει ήδη δημιουργήσει έναν ιστότοπο μετάβασης.

Η ομάδα αυτή θα επιλέξει ανθρώπους για να υπηρετήσουν στο υπουργικό συμβούλιο, θα συζητήσουν τις προτεραιότητες και θα προετοιμαστούν για τη διακυβέρνηση.

Τα μέλη της ομάδας πηγαίνουν στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να ενημερωθούν για πράγματα όπως οι επικείμενες προθεσμίες και οι προϋπολογισμοί. Συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το νέο προσωπικό, ενώ παραμένουν και οι ίδιοι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν μετά την ορκωμοσία. Μερικοί από αυτούς μπορεί να παραμείνουν και μετέπειτα.

Ο Τζο Μπάιντεν αφιέρωσε πολλούς μήνες για να συνθέσει την ομάδα μετάβασης, συγκεντρώνοντας μετρητά για να την χρηματοδοτήσει. Ο Τζο Μπάιντεν θα αρχίσει σύντομα να ανακοινώνει ποιους θέλει στο υπουργικό του συμβούλιο, περιλαμβανομένων των επικεφαλής όλων των βασικών τμημάτων και οργανισμών.

Πολλά από τα πρόσωπα που επιλέγονται από τον πρόεδρο για τις κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, χρειάζονται την έγκριση της Γερουσίας.

Ως εκλεγμένος πρόεδρος, ο Μπάιντεν λαμβάνει αυξημένη προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία και το κωδικό του όνομα είναι Σέλτικ. Αυτά τα ονόματα επιλέγονται από τον υποψήφιο. Ο Τραμπ ήταν ο Μογκούλ και η Κάμαλα Χάρις φέρεται να επέλεξε το Πρωτοπόρος (Pioneer).

Το πιο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν δικαστικές μάχες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε απάτη, χωρίς όμως να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του με στοιχεία. Σύμφωνα με αναφορές, μάλιστα, η εκστρατεία του συγκεντρώνει κορυφαίους δικηγόρους για να ηγηθούν της διαδικασίας. Αυτές οι προσπάθειες να θεωρηθούν άκυρες κάποιες ψήφοι, θα ξεκινήσουν από τα τοπικά δικαστήρια, αλλά θα μπορούσαν να καταλήξουν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν απίθανο ότι οι αγωγές θα καταφέρουν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Αναμένεται επίσης να υπάρξει ανακαταμέτρηση ψήφων σε ορισμένες πολιτείες, κάτι που ζητήθηκε από τον Τραμπ, που όμως επίσης δεν αναμένεται να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Εάν οι προσπάθειες του Τραμπ να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα είναι ανεπιτυχείς, θα αυξηθεί η πίεση σε αυτόν να παραδεχτεί δημόσια την ήττα του.

Το τηλεφώνημα παραχώρησης από έναν ηττημένο υποψήφιο προς τον νικητή, είναι μια παράδοση που χρήζει σεβασμού στην αμερικανική πολιτική. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό.

Κάτι τέτοιο, βέβαια δεν έχει συμβεί ποτέ σε προεδρική μάχη στην πρόσφατη ιστορία. Ενώ ο Τραμπ δεν είναι υποχρεωμένος να παραδεχτεί την ήττα του, ούτε καν να παρευρεθεί στην ορκωμοσία του, έχει, ωστόσο κάποιες υποχρεώσεις.

Πρέπει να εξουσιοδοτήσει τη διοίκησή του να κάνει τις υλικοτεχνικές προετοιμασίες προκειμένου να αναλάβει η ομάδα του Μπάιντεν. Σύμφωνα με αξιωματούχους, αυτό το έχει ήδη κάνει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στην προεδρία ως αντισυμβατικός υποψήφιος που δεν φοβόταν να σπάσει τους παλιούς κανόνες και τις παραδόσεις. Εάν το επιθυμεί, θα μπορούσε επίσης να φύγει έτσι από το αξίωμα.

Την ίδια ώρα η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στις ΗΠΑ, θα διορίζει το προσωπικό της και θα μαθαίνει περισσότερα για τη δουλειά από την προηγούμενη διοίκηση.

Η αντιπρόεδρος δουλεύει στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αλλά δεν μένει εκεί. Κατά παράδοση, ζουν στην περιοχή του Αμερικανικού Ναυτικού Παρατηρητηρίου στα βορειοδυτικά της πόλης, περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον Λευκό Οίκο.

Οι νέοι ένοικοι του Λευκού Οίκου είθισται να αλλάζουν έπιπλα και διακόσμηση λόγω φθοράς, κάτι που γίνεται με χρήματα του Κογκρέσου.

Υπάρχουν 132 δωμάτια και 35 μπάνια για συντήρηση στο οίκημα.