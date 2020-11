Εκλογές ΗΠΑ 2020: Στα χέρια ήρθαν οπαδοί του Τζο Μπάιντεν με μέλη του κινήματος Black Lives Matter στο Ουισκόνσιν.

Το περιστατικό, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ της περιοχής, έγινε στην πλατεία Μάντισον.

Υποστηρικτές ήρθαν στα χέρια, με πολλούς άλλους να παρεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί.

A fight just broke out here between Biden and BLM supporters here in Madison. pic.twitter.com/RNNV5otCkO

— Rebecca Brannon (@RebsBrannon) November 7, 2020