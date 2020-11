Νίκη Μπάιντεν ΗΠΑ: Η πρώτη δήλωση του νέου προέδρου

Νίκη Μπάιντεν ΗΠΑ: O Τζό Μπάιντεν είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τη νίκη του και στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Η πρώτη του δήλωση μετά την μεγάλη του νίκη στις εκλογές απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ενωτική, κάλεσε τους Αμερικανούς να ξεπεράσουν τον θυμό και το μίσος και να ενωθούν σε μια προσπάθεια να σταθούν οι ΗΠΑ ξανά στα πόδια τους.

Στη δήλωσή του τονίζει τονίζει ότι τον τιμά η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Αμερικανικός λαός στον ίδιο και την Καμάλα Χάρις η οποία θα γίνει η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Αντιμέτωποι με πρωτοφανή εμπόδια, ένας αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισε. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά, ότι η δημοκρατία χτυπά βαθιά στην καρδιά της Αμερικής».

Συνεχίζοντας ο Μπάιντεν κάλεσε του Αμερικανούς να ενωθούν σε αυτή την περίοδο της κρίσης. «Με την εκστρατεία να έχει τελειώσει, ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τον θυμό και τη σκληρή ρητορική και να ενωθούμε ως έθνος», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Ήρθε η ώρα η Αμερική να ενωθεί. Και να θεραπευθεί», συνέχισε και τόνισε: «Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε, αν το κάνουμε μαζί».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020