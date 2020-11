Εκλογές ΗΠΑ 2020: Το Business Insider ανακήρυξε τον νικητή των εκλογών

Εκλογές ΗΠΑ 2020: «ΤΕΛΕΙΩΣΕ:Ο Μπάιντεν νικά τον Τραμπ καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι κάνουν το σπάνιο βήμα να αποπέμψουν έναν Πρόεδρο που διεκδικεί την επανεκλογή του», αναφωνεί το Business Insider. Στο κεντρικό άρθρο του σημειώνει ότι «σύμφωνα με εκτιμήσεις του Decision Desk HQ o Δημοκρατικός υποψήφιος ξεπέρασε τις 270 εκλεκτορικές ψήφους γυρίζοντας υπέρ του το παιχνίδι στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια καθώς «οι ψηφοφόροι απέρριψαν την χαοτική και βαθιά πολωτική πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ». Έτσι, όπως αναφέρει, «η γερουσιαστής της Καλιφόρνια, Καμάλα Χάρις, έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα, μαύρη και ινδικής καταγωγής αντιπρόεδρος στην ιστορία του αμερικανικού έθνους».

«Ο Μπάιντεν κέρδισε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια περισσότερες ψήφους από τον Τραμπ μέχρι την Παρασκευή, προβάδισμα που πιθανώς να αυξηθεί καθώς οι Πολιτείες θα οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματά τους τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Με τη νίκη του Μπάιντεν ο Τραμπ γίνεται ο 13ος Πρόεδρος που χάνει την επανεκλογή του και μόλις ο τέταρτος από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Μπάιντεν προηγείτο επί μήνες σε δημοσκοπήσεις πανεθνικά και σε πολιτειακό επίπεδο και μολονότι τελικά κέρδισε την κούρσα, σφυγμομετρήσεις σε κρίσιμες πολιτείες υπερεκτίμησαν σημαντικά το προβάδισμά του (…) Η νίκη του Μπάιντεν συνιστά μια απόρριψη της προεδρίας Τραμπ, που επισκιάστηκε τους τελευταίους εννέα μήνες από την καταστροφική απάντηση της κυβέρνησης σε μια πανδημία που έχει προκαλέσει το θάνατο άνω των 230.000 Αμερικανών και οδήγησε σε μια οικονομική κρίση.

Η νίκη του Μπάιντεν ήρθε επίσης με φόντο τις επιθέσεις του Τραμπ στην ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας. Ο ηλικιωμένος, έμπειρος Μπάιντεν κατέβηκε στην κούρσα με μετριοπαθή πολιτική ατζέντα, που μπορεί να σταθεροποιήσει μια χώρα κλυδωνιζόμενη από αρκετές κρίσεις και να ανοικοδομήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με ξένους συμμάχους», σημειώνει μεταξύ άλλων το Business Insider.

Σε σειρά οργισμένων tweet προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδος), διαμηνύοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν θα πρέπει να προκηρύξει λανθασμένα τη νίκη του. «Θα μπορούσα και εγώ να προχωρήσω σε αυτό τον ισχυρισμό. Οι δικαστικές ενέργειες μόλις τώρα ξεκινάνε» έγραψε στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος, που δίνει «μάχη» για την επανεκλογή του.

«Είχα τόσο μεγάλο προβάδισμα στις πολιτείες αυτές (σ.σ. στις πολιτείες – κλειδιά) το βράδυ των εκλογών και εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς όσο περνούσαν οι μέρες. Ενδεχομένως τα προβαδίσματα αυτά να επιστρέψουν όσο προχωρούν οι δικαστικές διαδικασίες» τόνισε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, υπαινισσόμενος για ακόμη μια φορά πως υπήρξε νοθεία στις εκλογές.

Μάλιστα, σε tweet του νωρίτερα είχε διερωτηθεί:

«Πού είναι τα εξαφανισμένα ψηφοδέλτια στρατιωτικών στη Τζόρτζια; Τι τους συνέβη;».

Τα tweet αυτά έγιναν πριν από τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρα Ελλάδας).

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020