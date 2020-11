Εκλογές ΗΠΑ 2020: «Θα είμαστε νικητές» λέει ο Μπάιντεν

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Είμαστε σε τροχιά νίκης είπε ο Τζο Μπάιντεν – «Η Δημοκρατία λειτουργεί και όλες οι ψήφοι θα μετρηθούν. Δεν θα επιτρέψω το αντίθετο» το μήνυμά του στο διάγγελμα από το Ντέλαγουερ. Ο Τζο Μπάιντεν, παρότι είχε ανακοινώσει ότι θα μιλούσε για μια ακόμη φορά στον αμερικανικό λαό το βράδυ της Παρασκευής σε prime time (2 με 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τελικά περίμενε να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφορά στην Πενσυλβάνια, πριν βγει να κάνει δηλώσεις. Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος αποφάσισε να κάνει την εμφάνισή του από το κέντρο της προεκλογικής του εκστρατείας στο Ντέλαγουερ (λίγο πριν τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας), όχι όμως για να ανακοινώσει τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές 2020, αλλά για να εξηγήσει πως έχει η κατάσταση ως τώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε την ομιλία του προς τον αμερικανικό λαό ξεκαθαρίζοντας: «Δεν έχουμε δήλωση νίκης, αλλά τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα το ότι θα είμαστε νικητές στο τέλος. Τα τελευταία 24ωρα γυρίσαμε το αποτέλεσμα στην Πενσιλβάνια και την Τζόρτζια, ενώ κρατάμε το προβάδισμα στην Νεβάδα. Εχουμε 74 εκατομμύρια ψήφους. Κανείς δεν έχει πάρει τόσους ψήφους στην ιστορία της χώρας.Και η διαφορά αυξάνεται συνεχώς» .

«Θα γίνω ο πρώτος δημοκράτης που θα κερδίσει την Αριζόνα και την Τζόρτζια μετά από 20 και πλέον χρόνια. Τα νούμερα εκπροσωπούν ψήφους ανθρώπων από όλες τις θρησκείες και διαφορετικές καταγωγές. Να είμαστε ήρεμοι και υπομονετικοί όσο μετρούν όλες οι ψήφοι. Η Δημοκρατία λειτουργεί και όλες οι ψήφοι θα μετρηθούν. Δεν θα επιτρέψω το αντίθετο. Οι πολίτες θα ακουστούν» , συμπλήρωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.

«Δουλειά μας είναι να λύσουμε προβλήματα. Όλοι μας είμαστε Αμερικανοί, όχι εχθροί.Ας αφήσουμε στην άκρη την διχόνοια και τον θυμό. Θα δουλέψω το ίδιο σκληρά γι’ αυτούς που δεν με ψήφισαν, όσο με αυτούς που με ψήφισαν. Αυτή είναι η δουλειά του Αμερικανού προέδρου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο αισιόδοξος για το μέλλον αυτού του τόπου. Μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι έχουμε πετύχει όλοι μαζί», κατέληξε εν μέσω χειροκροτημάτων και έχοντας στο πλευρό του την Καμάλα Χάρις, η οποία ωστόσο δεν έκανε καμία δήλωση.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

Την ώρα που ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρίσκεται στο κατώφλι του Λευκού Οίκου, καθώς μετά την Τζόρτζια, πήρε προβάδισμα και στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, ο Τραμπ όχι μόνο συνεχίζει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, αλλά προχωράει και σε νομικές ενέργειες για να μπλοκάρει την διαδικασία καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων ή ακόμα και να υποχρεώσει σε νέα καταμέτρηση.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε νέο του tweet υποστήριξε πως «οι νομικές διαδικασίες μόλις τώρα ξεκινούν», αφού πρώτα προειδοποίησε τον Μπάιντεν να αποφύγει το «λάθος» να κηρύξει νίκη «παράνομα» στις προεδρικές εκλογές. «Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να κηρύξει παράνομα ότι κέρδισε την προεδρία», έγραψε ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου. «Θα μπορούσα να κηρύξω κι εγώ νίκη. Οι νομικές διαδικασίες μόλις ξεκίνησαν!», πρόσθεσε.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020