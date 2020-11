Εκλογές ΗΠΑ 2020: Κοντά στη νίκη ο Μπάιντεν – “Τα νούμερα το δείχνουν ξεκάθαρα”

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ο Τζο Μπάιντεν, παρότι είχε ανακοινώσει οτι θα μιλούσε για μια ακόμη φορά στον αμερικανικό λαό το βράδυ της Παρασκευής σε prime time (2 με 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τελικά περίμενε να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφορά στην Πενσυλβάνια, πριν βγει να κάνει δηλώσεις. Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος αποφάσισε να κάνει την εμφάνισή του από το κέντρο της προεκλογικής του εκστρατείας στο Ντέλαγουερ (λιγο πριν τις 6 το πρωί Ελλάδας), όχι όμως για να ανακοινώσει τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές 2020, αλλά για να εξηγήσει πως έχει η κατάσταση ως τώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε την ομιλία του προς τον αμερικανικό λαός ξεκαθαρίζοντας: «Δεν έχουμε δήλωση νίκης, αλλά τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα το ότι θα είμαστε νικητές στο τέλος. Τα τελευταία 24ωρα γυρίσαμε το αποτέλεσμα στην Πενσιλβάνια και την Τζόρτζια, ενώ κρατάμε το προβάδισμα στην Νεβάδα. Εχουμε 74 εκατομμύρια ψήφους. Κανείς δεν έχει πάρει τόσους ψήφους στην ιστορία της χώρας. Και η διαφορά αυξάνεται συνεχώς»

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Η Δημοκρατία λειτουργεί και όλες οι ψήφοι θα μετρηθούν

«Θα γίνω ο πρώτος δημοκράτης που θα κερδίσει την Αριζόνα και την Τζόρτζια μετά από 20 και πλέον χρόνια. Τα νούμερα εκπροσωπούν ψήφους ανθρώπων από όλες τις θρησκείες και διαφορετικές καταγωγές. Να είμαστε ήρεμοι και υπομονετικοί όσο μετρούν ΟΛΕΣ οι ψήφοι. Η Δημοκρατία λειτουργεί και όλες οι ψήφοι θα μετρηθούν. Δεν θα επιτρέψω το αντίθετο. Οι πολίτες θα ακουστούν» , συμπλήρωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.

«Δουλειά μας είναι να λύσουμε προβλήματα. Ολοι μας είμαστε Αμερικανοί, όχι εχθροί.Ας αφήσουμε στην άκρη την διχόνοια και τον θυμό. Θα δουλέψω το ίδιο σκληρά γι’ αυτούς που δεν με ψήφισαν, όσο με αυτούς που με ψήφισαν. Αυτή είναι η δουλειά του Αμερικανού προέδρου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο αισιόδοξος για το μέλλον αυτού του τόπου. Μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι έχουμε πετύχει όλοι μαζί», κατέληξε εν μέσω χειροκροτημάτων και έχοντας στο πλευρό του την Κάμελα Χάρις, η οποία ωστόσο δεν έκανε καμια δήλωση.

Οι αντιδράσεις του Τραμπ πριν το διάγγελμά του Μπάιντεν

Την ώρα που ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρίσκεται στο κατώφλι του Λευκού Οίκου, καθώς μετά την Τζόρτζια, πήρε προβάδισμα και στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, ο Τραμπ όχι μόνο συνεχίζει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, αλλά προχωράει και σε νομικές ενέργειες για να μπλοκάρει την διαδικασία καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων ή ακόμα και να υποχρεώσει σε νέα καταμέτρηση. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε νέο του tweet υποστήριξε πως «οι νομικές διαδικασίες μόλις τώρα ξεκινούν», αφού πρώτα προειδοποίησε τον Μπάιντεν να αποφύγει το «λάθος» να κηρύξει νίκη «παράνομα» στις προεδρικές εκλογές.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να κηρύξει παράνομα ότι κέρδισε την προεδρία», έγραψε ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου. «Θα μπορούσα να κηρύξω κι εγώ νίκη. Οι νομικές διαδικασίες μόλις ξεκίνησαν!», πρόσθεσε. Λίγο αργότερα ο Τραμπ προχώρησε σε ακόμα ένα tweet στο οποίο ανέφερε: « Είχα τόσο μεγάλο προβάδισμα σε όλες αυτές τις πολιτείες μέχρι αργά το βράδυ των εκλογών, μόνο για να δω το προβάδισμα να εξαφανίζεται ως εκ θαύματος, καθώς περνούσαν οι μέρες. Ίσως αυτή η πρωτοπορία μας να επιστρέψει καθώς οι νομικές μας διαδικασίες προχωρούν!»

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Δικαστική διαμάχη σε 4 πολιτείες, προανήγγειλε η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών

«Ο αμερικανικός λαός δικαιούται να μάθει αν αυτές οι παρατυπίες στοιχειοθετούν απάτη ή όχι» σημείωσε η εκπρόσωπος της επιτροπής, Ρόνα ΜακΝτάνιελ. Αίτηση μη καταμέτρησης ψηφοδελτίων νωρίτερα ειχε κατατεθεί απο τους Ρεπουμπλικάνους στην Πενσυλβάνια. «Λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, η ψήφος στην Πενσυλβάνια ίσως να κρίνει τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ – και δεν είναι ξεκάθαρο αυτή την ώρα κατά πόσο τα 67 εκλογικά κέντρα διαχωρίζουν τις επιστολικές ψήφους που καταφθάνουν μετά την ημέρα των εκλογών» ανέφεραν.

This is our democracy. We need to pursue clear irregularities. The RNC has already deployed legal teams in Arizona, Georgia, Michigan, and Pennsylvania to investigate issues with vote counting and tabulation to ensure the integrity of the election. pic.twitter.com/RWIZtP6IDT — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 6, 2020

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαιτεί από την Πενσυλβανία να διαχωρίσει ψηφοφορίες που ελήφθησαν μετά την Ημέρα των Εκλογών στις 3 Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά το tweet του Τραμπ για το που χάθηκαν οι ψηφοι των στρατιωτικών στη Τζόρτζια, ο εκπρόσωπος της Πολιτείας, Μπραντ Ραφενσπέρτζερ, διευκρίνησε οτι απομένουν κάποιες χιλιάδες ψήφοι να καταμετρηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των ψήφων των στρατιωτικών που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος πως θα ακολουθήσει επανακαταμέτρηση στην πολιτεία, καθώς η διαφορά των δύο υποψηφίων είναι πάρα πολύ μικρή.

Πιστεύουμε πως ο αμερικανικός λαός αξίζει απόλυτη διαφάνεια

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ξεκαθάριζε οτι θα συνεχίσει τη «δικαστική μάχη» προκειμένου να εξασφαλίσει πως ο αμερικανικός λαός διατηρεί την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

«Πιστεύουμε πως ο αμερικανικός λαός αξίζει απόλυτη διαφάνεια στην καταμέτρηση όλων των ψήφων και την εκλογική διαδικασία και αυτή δεν είναι παρά μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση. Αφορά στην ακεραιότητα όλη της εκλογικής διαδικασίας. Από την αρχή είχαμε πει πως οι νόμιμες ψήφοι πρέπει να καταμετρηθούν και όλες οι παράνομες να μην ληφθούν υπόψη, ωστόσο συναντήσαμε αντιρρήσεις για αυτή τη βασική αρχή από τους Δημοκρατικούς. Θα συνεχίσουμε την διαδικασία σε κάθε νομικό επίπεδο ώστε να εγγυηθούμε την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού στην κυβέρνησή μας. Δεν θα πάψω να μάχομαι για εσάς και το έθνος»

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Statement from President Donald J. Trump pic.twitter.com/kdeVXX70PI — CSPAN (@cspan) November 6, 2020

Οι πολιτείες «κλειδιά»

Στην Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 98% των ψήφων ο Μπάιντεν συγκεντρώνει το 49,53% και ο Τραμπ το 49,32%, με μία διαφορά 13.000 ψήφων. Ο υποψήφιος των Δημοκρατιών έκανε την ανατροπή στην πολιτεία αυτή σήμερα, περνώντας μπροστά παρά το γεγονός ότι ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε το πρωί προβάδισμα 18.000 ψήφων. Η Πενσιλβάνια, με 20 εκλεκτορικές ψήφους, μπορεί να δώσει μία άνετη εκλογή στον Τζο Μπάιντεν εφόσον την κερδίσει τελικά.

Στην Τζόρτζια έγινε η δεύτερη μεγάλη ανατροπή υπέρ του Μπάιντεν, το προβάδισμά του όμως είναι τόσο μικρό ώστε θα γίνει επανακαταμέτρηση των ψήφων. Αυτή τη στιγμή, με καταμετρημένο το 99% των ψήφων ο Μπάιντεν έχει το 49,4% και ο Τραμπ το 49,37% με διαφορά μόλις 1.400 ψήφων. Η Τζόρτζια με 16 εκλέκτορες μπορεί να χαρίσει τη νίκη στον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Στη Νεβάδα, με καταμετρημένο το 87% ο Μπάιντεν προηγείται με διαφορά περίπου 21.000 ψήφους. Αυτή είναι άλλη μία Πολιτεία που αν καταλήξει στον Δημοκρατικό υποψήφιοι, θα του δώσει έξι εκλέκτορες. Η καταμέτρηση στην πολιτεία αυτή, όμως, προχωρά πολύ αργά και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 12 Νοεμβρίου.