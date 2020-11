Εκλογές ΗΠΑ 2020: Οι αντιδράσεις για την ήττα του Κάνιε

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η καταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ συνεχίζεται σε αμερικανικές πολιτείες, κάποιες από τις οποίες δεν έχουν χρωματιστεί ακόμη στον μετεκλογικό χάρτη, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ο Κάνιε Γουέστ δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Επίσης παρά τις αρχικές ανησυχίες, αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί τόση μεγάλη επιρροή. Το όνομα του πάντως είναι τάση στο Twitter, με πολλούς να σχολιάζουν με χιούμορ το πώς θα αισθάνεται για την ήττα του, άλλους να αναγνωρίζουν την προσπάθειά του και άλλους να συμπάσχουν μαζί του.

Η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού ράπερ και επιχειρηματία για την προεδρία ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι και κάποιοι αμφισβήτησαν ότι θα συμμετάσχει στην κούρσα των εκλογών, και άλλοι ανησύχησαν ότι θα κέρδιζε αρκετές ψήφους. Ο Γουέστ κατάφερε να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος ή υποψήφιος τρίτου κόμματος σε 12 πολιτείες. Με ένα tweet ο Γουέστ εξέφρασε τη χαρά του την ημέρα των εκλογών επειδή επρόκειτο να ψηφίσει για πρώτη φορά στη ζωή του για πρόεδρο και πραγματικά ψήφισε πρόεδρο κανονικά σε εκλογικό τμήμα, σε κάλπη, στο Ουαϊόμινγκ και δημοσίευσε φωτογραφίες του με το αυτοκόλλητο «I Voted». Ο Γουέστ ήταν υποψήφιος στην Καλιφόρνια, αλλά ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του υποψήφιου προέδρου Ρόκι ντε Λα Φουέντε.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020