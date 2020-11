ΗΠΑ εκλογές 2020 – Αριζόνα: Οπαδοί Τραμπ έξω από το εκλογικό τμήμα

ΗΠΑ εκλογές 2020 – Αριζόνα: Διχασμό προκαλεί η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πρώτη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για «απάτη» και έκανε ξανά λόγο για «νοθεία» καλώντας τους οπαδούς του, με e-mail που έστειλε η εκστρατεία του, να τον υπερασπιστούν. Στην κεντρική συνοικία, Maricopa της Αριζόνα –όπου ο Μπάιντεν διατηρεί το προβάδισμα – πολλοί οπαδοί του Τραμπ που φορούσαν καπέλα «Make America Great Again» συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικό τμήμα, κρατώντας πινακίδες που αναπαρήγαγαν τις αβάσιμες κατηγορίες περί απάτης και ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται. Οι περισσότεροι κρατούν πλακάτ με συνθήματα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ (όπως «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά», Άλλα τέσσερα χρόνια ή Όχι στην εκλογική νοθεία), κάποιοι έχουν όπλα και είναι έξω από το εκλογικό κέντρο και φωνάζουν υπέρ του Αμερικανού προέδρου.

Just walked out of the Maricopa County Elections Office to this where a large extremist group has re-gathered, extremely angry yelling “count those votes” and screaming at the media and others in the area.

They are angry claiming an unfair election and broken system. #azfamily pic.twitter.com/DvRXpTIVpv

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020