Ελληνοτουρκικά τώρα: Τι δηλώνει ο Τζέφρι Πάιατ

Ελληνοτουρκικά τώρα: Στηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή στη διπλωματία, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο Thessaloniki Summit, που διοργανώνεται φέτος ψηφιακά λόγω της πανδημίας του Covid-19. «Ο (Αμερικανός) υπουργός Εξωτερικών κ. Πομπέο μίλησε ξεκάθαρα γι’ αυτό, όταν ήταν εδώ. Η απάντηση δεν είναι προκλητικές ερευνητικές δραστηριότητες. Η απάντηση δεν είναι η στρατιωτική αντιπαράθεση. Η απάντηση είναι η διπλωματία και οι συνομιλίες. Συμπεριλαμβανομένης της αναβίωσης των διερευνητικών συνομιλιών, που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης για τη Γερμανία, και ειλικρινά για όλους τους εταίρους της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης. Σημείωσε, δε, πως οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει στον Τούρκο πρόεδρο τη μεγάλη τους ανησυχία, μεταξύ άλλων, «για τις δραστηριότητες του Oruc Reis και τον προκλητικό και μη βοηθητικό χαρακτήρα αυτών των δραστηριοτήτων», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Θέλουμε να κρατήσουμε το επίκεντρο στη διπλωματία», σημείωσε ο κ. Πάιατ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είναι «έντονα ευθυγραμμισμένοι στην αρχή πως ανεξάρτητα από οτιδήποτε, πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία αγκυροβολημένη στη Δύση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προσεγγίσουμε την τουρκική κυβέρνηση και την τουρκική κοινωνία για να χτίσουμε ευκαιρίες συνεργασίας και να εργαστούμε από κοινού ως εταίροι του ΝΑΤΟ». Ερωτηθείς για την προοπτική να διαδραματίσει η Μόσχα τον ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας αλλά και για το πώς βλέπει τον ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή, ο κ. Πάιατ απάντησε: «Με σκεπτικισμό. Έχω περάσει πολύ χρόνο τα τελευταία χρόνια εδώ και στην Ουκρανία βλέποντας τις προσπάθειες της Ρωσίας να σπείρει τον διχασμό εντός του ΝΑΤΟ, να σπείρει διχασμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης».

