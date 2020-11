Εκλογές ΗΠΑ 2020: Καταγαιστικές εξελίξεις στην Πενσιλβάνια

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Καταγαιστικές είναι οι εξελίξεις στην εκλογική διαδικασία-θρίλερ στις ΗΠΑ. Μετά τις απειλές του υποψηφίου με τους Ρεπουμπλιανούς, Ντόναλντ Τραμπ, για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, επικαλούμενος νοθεία, σταματά η καταμέτρηση των ψήφων στις μεγαλύτερες πόλεις της Πενσιλβάνια, Φιλαδέλφεια και Πίτσμπουργκ.

Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αναδειχθεί σίγιουρα νικητής, ο Τραμπ απείλησε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις πολιτείες όπου προηγείται ο Μπάιντεν. Σε αυτές συγκαταλέγονται και το Μίσιγκαν-Ουισκόνσιν όπου επικράτησε ο Δημοκρατικός υποψήφιος.

Tην κλοπή επιστολικών ψήφων από γραμματοκιβώτια ψηφοφόρων ερευνούν οι Αρχές στην Αριζόνα. Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα της Αριζόνα, όπου συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων με οπαδούς του Ντόναλτ Τραμπ να πολιορκούν εκλογικό κέντρο στην κομητεία Μαρικόπα, ένας αγρότης ονόματι Μπράιαν Ρουίζ εντόπισε την περασμένη Παρασκευή κοντά σε διασταύρωση θαμμένες κάτω από πέτρες και μπετόν 18 επιστολικές ψήφους και τις παρέδωσε στην αστυνομία του Γκλέντεϊλ, που επιβεβαίωσε ότι ήταν σφραγισμένες.

Όπως διαπιστώθηκε οι επιστολικές ψήφοι είχαν κλαπεί από ιδιωτικά γραμματοκιβώτια σε μια γειτονιά στο Γκλέντεϊλ. Την επομένη η αστυνομία τις παρέδωσε στους κατόχους τους για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ενώ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου ο αγρότης εξηγεί πώς τις βρήκε καθώς και πώς επιστράφηκαν τελικά στους κατόχους τους. «Ουάου, είναι τρελό», ακούγεται να λέει ένας εξ αυτών, ενώ μια γυναίκα σημειώνει ότι αναρωτιόταν που είναι η επιστολή της ψήφος κι ότι σκεφτόταν να πάει να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο. Αξιωματούχοι στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Αριζόνα άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να έχουν κλαπεί κι άλλες επιστολικές ψήφοι.

We appreciate @GlendaleAZPD working with us to get these ballots in the right hands. Tampering with our elections is wrong and illegal. Anyone with information about this incident should contact our office right away. Details: https://t.co/jksS1jRv2h pic.twitter.com/mAY3vNrTN5

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) November 3, 2020