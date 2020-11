Εκλογές ΗΠΑ live: Επεισόδια στον Λευκό Οίκο

Εκλογές ΗΠΑ live: Ενώ οι αμερικανικές εκλογές εξελίσσονται σε μάχη στήθος με στήθος για Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, τρεις άνδρες και μία γυναίκα φερονται να έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο που έλαβε χώρα κάποια τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Τα θύματα ισχυρίστηκαν ότι οι δράστες ήταν διαδηλωτές του Black Lives Matter. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο ανταποκριτής NBC News Washington ανέφερε ότι η αστυνομία του είπε πως τα θύματα σχετίζονται με την ακροδεξιά οργάνωση «Proud Boys» που δημιουργήθηκε το 2016 και στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.Η τρέχουσα καταμέτρηση εξασφαλίζει στον Μπάιντεν 224 εκλέκτορες έναντι 213 του Τραμπ, ωστόσο ο «μαγικός» αριθμός είναι το 270, δίνοντας βάσιμες ελπίδες στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για την επανεκλογή του.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife

