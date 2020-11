Επίθεση στη Βιέννη: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το αιματοκύλισμα

Επίθεση στη Βιέννη: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη, χωρίς να παράσχει στοιχεία για την επίθεση. Μάλιστα, στην ανακοίνωση που αποδίδεται στο ISIS σχετικά με την ανάληψη ευθύνης, ο 20χρονος δράστης χαρακτηρίζεται «στρατιώτης του Χαλιφάτου». Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε 14 άτομα που συνδέονται με τον κύριο ύποπτο επίθεσης στη Βιέννη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

ISIS officially claimed responsibility for the attack in Vienna.

The Islamic State called the perpetrator a "soldier of the caliphate". pic.twitter.com/kz9dKPXkds

— Status-6 (@Archer83Able) November 3, 2020