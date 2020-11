Εκλογές ΗΠΑ 2020: Έξι τομείς που θα επηρεαστούν από την επανεκλογή Τραμπ

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να αναμένουμε μια μάχη για τις εκπομπές των αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια, μια προσπάθεια περιορισμού των τεχνολογικών κολοσσών και αυξημένη τηλεθέαση για ειδησεογραφικές εκπομπές σε καλωδιακά δίκτυα. Εάν ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν κερδίσει τη μάχη για την προεδρία των ΗΠΑ, οι δεσμεύσεις του για να αλλάξει τον κόσμο των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ κυμαίνονται από τις αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις εκπομπές των οχημάτων έως ενέργειες που θα βοηθούν να μειωθούν οι τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία σε έξι κρίσιμες βιομηχανίες που μπορούν να υποστούν αλλαγές από μια κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και από μία τουΤζο Μπάιντεν:

Αυτοκινητοβιομηχανίες

Μια επανεκλογή του Τραμπ θα αφήσει τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στα διασταυρούμενα πυρά ενός πολέμου για την κλιματική πολιτική μεταξύ της Ουάσινγκτον και της πολιτείας της Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια κατέθεσε αγωγή κατά του Τραμπ επειδή μείωσε τις εθνικές προδιαγραφές για τις εκπομπές αυτοκινήτων και θέλει να ακυρώσει την εξουσία της πολιτείας να καθορίζει τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκίνητων.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά το κόστος συμμόρφωσής τους βάσει της προσέγγισης του Τραμπ για τις εκπομπές. Αλλά η σύγκρουση με την Καλιφόρνια για τις εκπομπές και τα ηλεκτρικά οχήματα έχει διχάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ για να αυξήσουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, επιτιθέμενος στη General Motors Co και τη Ford Motor Co για τις αποφάσεις να κλείσουν μονάδες ή να επενδύσουν στην Κίνα και το Μεξικό. Ο Τραμπ κατά καιρούς έχει απειλήσει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες με δασμούς. Οι δασμοί του στον χάλυβα και το αλουμίνιο έχουν αυξήσει το κόστος για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Με μια νίκη του Μπάιντεν, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί και πάλι να βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρότερους στόχους για τις εκπομπές ρύπων. Αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί επίσης να έχει μεγαλύτερη βοήθεια στη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα, εάν ο Μπάιντεν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του να προσφέρει φορολογικά κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα και να χρηματοδοτήσει τις υποδομές φόρτισης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί επίσης να βρεθούν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλότερα πρόστιμα για τη μη τήρηση των κανόνων για την απόδοση καυσίμων. Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε αυτά τα πρόστιμα, με τη βιομηχανία να λέει ότι εξοικονόμησε τουλάχιστον 1 δισεκ. δολάρια στο ετήσιο κόστος συμμόρφωσης. Ο Μπάιντεν, πάντως, έχει υποσχεθεί νέα φορολογικά κίνητρα – μέτρα πολιτικής που εδώ και καιρό υπερασπίζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Φαρμακευτικές

Ο Τραμπ έχει υπάρξει έντονος επικριτής των υψηλών τιμών των φαρμάκων, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η φαρμακοβιομηχανία θα τα πάει πιθανόν καλύτερα σε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ απ’ ό,τι εάν κερδίσει τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ πέρασε μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα με στόχο να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων κατά την πρώτη του θητεία, αλλά οι ειδικοί λένε ότι πρακτικά είχαν περιορισμένο αντίκτυπο.

Οι προσπάθειές του να πείσει το Κογκρέσο να περάσει νέους νόμους για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων ήταν πολύ λιγότερο επιτυχείς, εν μέρει διότι το ίδιο του το κόμμα μπλόκαρε ένα νομοσχέδιο που θα επέτρεπε στο Medicare, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, να διαπραγματευθεί τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων με τις εταιρίες του κλάδου.

Η φαρμακοβιομηχανία έχει δαπανήσει εκατομμύρια ασκώντας πιέσεις καθώς και σε προεκλογικές εισφορές για να αντιμετωπίσει την προσπάθεια του Κογκρέσου να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ένα ενδεχόμενο που θα γίνει πιο πιθανό εάν ο Μπάιντεν εκλεγεί.

Ο Μπάιντεν έχει δεσμευθεί να μειώσει το κόστος των φαρμάκων και να επιτρέψει το Medicare, το αμερικανικό κυβερνητικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, να διαπραγματευθεί τις τιμές των σκευασμάτων. Έχει τη στήριξη από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για να περάσει αυτή τη νομοθεσία, που σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου θα κοστίσει στη βιομηχανία πάνω από 300 δισεκ. δολάρια έως το 2029.

Άλλο ένα θετικό σημείο για τη βιομηχανία είναι η υπόσχεση του Μπάιντεν να επεκτείνει την ασφαλιστική κάλυψη υγείας σε περισσότερους Αμερικανούς, μέσω μιας επιλογής ασφάλισης, που θα διαχειρίζεται η κυβέρνηση και που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να αγοράσουν φάρμακα, ενισχύοντας έτσι τη ζήτηση για τα προϊόντα των φαρμακοβιομηχανιών.

Εξόρυξη

Εάν επανεκλεγεί, ο Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να περιορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την μεταλλευτική βιομηχανία και να μειώσει τη διαδικασία αδειοδότησης, στο πλαίσιο μια ευρύτερης προσπάθειας να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ορυκτών που χρησιμοποιούνται για μια σειρά προϊόντων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και όπλα.

Ο Τραμπ υπέγραψε αρκετά προεδρικά διατάγματα κατά την πρώτη του θητεία που χαρακτήρισαν τις σπάνιες γαίες και άλλα ορυκτά κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια, δίνοντας εντολή στο Πεντάγωνο να στηρίξει οικονομικά νέα έργα. Οι ΗΠΑ έχουν μόνο ένα ορυχείο σπάνιων γαιών, αν και η χώρα στηρίζεται στην Κίνα για την επεξεργασία τους. Μια δεύτερη θητεία του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από νέα εγχώρια μεταλλεία σπάνιων γαιών στη χώρα καθώς και σε νέο εξοπλισμό επεξεργασίας από την Rare Element Resources και άλλες εταιρίες.

Ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένα έργο εξόρυξης που τίθεται σε κίνδυνο σε μια νέα θητεία του Τραμπ. Το έργο Pebble Mine στην Αλάσκα, ένα τεράστιο κοίτασμα χαλκού και χρυσού στο Μπρίστολ Μπέι, που έχει δεχθεί κριτική από τον γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και τον παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι το ορυχείο θα καταστρέψει περιοχές που είναι ιδανικές για ψάρεμα και κυνήγι.

Μια νίκη του Μπάιντεν θα σημάνει πιθανόν αύξηση στην εγχώρια παραγωγή λιθίου, χαλκού και άλλων μετάλλων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακά πάνελ και άλλα προϊόντα κρίσιμα για το σχέδιό του για το περιβάλλον.

Ωστόσο, το πού θα αναπτυχθούν τέτοια μεταλλεία καθώς και το πόσο μεγάλα θα είναι θα αποτελέσει σημαντικό σημείο διαμάχης εντός μιας νέας κυβέρνησης Μπάιντεν, με το σχέδιό του για το κλίμα να φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθειά του να ενισχύσει τον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα.

ΜΜΕ

Οι εταιρίες μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ωφεληθούν εάν ο Τραμπ εξασφαλίσει τέσσερα ακόμα χρόνια στον Λευκό Οίκο, βάσει της ζήτησης για τηλεοπτική, έντυπη και ψηφιακή κάλυψη ειδήσεων μετά την εκλογή του το 2016.

Ενώ οι πολίτες θέλησαν αρχικά να παρακολουθήσουν την κάλυψη ενός ελευθερόστομου προέδρου και της κυβέρνησης του, η τριπλή απειλή της πανδημίας του κορονοϊού, της οικονομικής κρίσης και της φυλετικής διαμάχης διατηρούν ασίγαστο το ενδιαφέρον τους.

Οι New York Times, για παράδειγμα, είδαν τις ψηφιακές τους συνδρομές να υπερτετραπλασιάζονται από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 έως την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι μετοχές της New York Times Co έχουν ενισχυθεί πάνω από 250% από την ημέρα των εκλογών του 2016.

Ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης και πάλι για τις βραδινές ειδησεογραφικές εκπομπές, με το NBC της Comcast, το CBS της ViacomCBS και το ABC της Walt Disney να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κοινό τους, σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις, εδώ και χρόνια.

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί ίσως δουν να μειώνεται το κοινό τους, εάν οι ψηφοφόροι επιλέξουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, έναν πολιτικό καριέρας του οποίου η έως τώρα θητεία υποδηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να ξεφύγει από τις προεδρικές νόρμες σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λιγότερο εμπρηστικός

Ο Μπάιντεν, που εξελέγη για πρώτη φορά στην αμερικανική Γερουσία το 1972, δεν έχει γίνει πρωτοσέλιδο τόσο συχνά όσο ο Τραμπ. Είναι λιγότερο εμπρηστικός από τον Τραμπ και έως τώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει τόσο πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτεθεί σε αντιπάλους του ή να αναδημοσιεύσει αβάσιμες θεωρίες, όπως ο Τραμπ.

Ωστόσο ακόμα και αν μια προεδρία του Μπάιντεν σημάνει επιστροφή στην κανονικότητα για τα τεκταινόμενα στο πεδίο της πολιτικής, χωρίς την αβεβαιότητα που χαρακτήρισε το μεγαλύτερο μέρος από τα τέσσερα τελευταία χρόνια, ο Τραμπ μπορεί και πάλι να γίνει πρώτη είδηση, μέσω πιθανών νομικών συγκρούσεων ή σχολιασμού στη δική του πλατφόρμα.

Σε κάθε περίπτωση, οι κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε άλλα μέτωπα θα συνεχίσουν να καθορίζουν την πορεία τω ειδησεογραφικών οργανισμών ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Καθώς δεν αναμένεται να είναι γενικώς διαθέσιμο ένα εμβόλιο για την COVID-19 στις ΗΠΑ έως τα μέσα του 2021, οι Αμερικανοί είναι πιθανόν να συνεχίσουν να ζουν με ταξιδιωτικούς και άλλους περιορισμούς – παραμένοντας στο σπίτι τους και αναζητώντας πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης για το τι έπεται.

Λιανικές πωλήσεις/εμπόριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς ύψους 370 δισεκ. δολαρίων σε προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, στο πλαίσιο της ατζέντας του “Πρώτα η Αμερική”. Τα προϊόντα αυτά κυμαίνονται από τσάντες έως μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και εκτιμάται ότι έχουν κοστίσει στις αμερικανικές εισαγωγικές εταιρίες περίπου 61,6 δισεκ. δολάρια έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή για τα τελωνεία, ενώ θεωρείται ότι έχουν οδηγήσει σε διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής μεταποίησης. Οι εταιρίες λιανικής πώλησης υποστηρίζουν ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και σε απώλεια θέσεων εργασίας.

“Εάν κερδίσει ο Τραμπ, θα δει την εκλογή ως μια επικύρωση της στρατηγικής του για την εμπορική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δασμών, και σίγουρα θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική με την Κίνα”, δήλωσε ο Τζόναθαν Γκολντ, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικού Εμπορίου.

“Εάν κερδίσει ο Μπάιντεν, αναμένουμε ότι θα επιδιώξει να επαναξιολογήσει τη σημερινή στρατηγική για το εμπόριο”, δήλωσε ο Τζόναθαν Γκολντ, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου χρειάζονται μια εμπορική πολιτική που να προσφέρει βεβαιότητα και σταθερότητα καθώς σχεδιάζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους σε μια περίοδο κατά την οποία η COVID-19 δημιουργεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Τεχνολογία

Εάν ο Τραμπ παραμείνει στον Λευκό Οίκο, οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξανόμενη πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές σε αντιμονοπωλιακά θέματα. Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει ήδη καταθέσει αγωγή κατά της Google της Alphabet ενώ αντίστοιχη κίνηση αναμένεται και σε βάρος της Facebook. Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Γερουσία, αυτό μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για τις εταιρίες τεχνολογίας, καθώς οι Δημοκρατικοί ζητούν ακόμα μεγαλύτερους ελέγχους για πρακτικές που λένε ότι έχουν καταπνίξει την καινοτομία και έχουν μειώσει τον ανταγωνισμό. Ο Τραμπ μπορεί επίσης να κλιμακώσει την πολεμική του αναφορικά με αυτό που διατείνεται ότι είναι λογοκρισία των συντηρητικών απόψεων σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το πιο άμεσο ερώτημα στον τομέα της τεχνολογίας για τον Τραμπ θα είναι τι να κάνει με το TikTok, την κινεζική εφαρμογή που η κυβέρνησή του θεωρεί κίνδυνο για την ασφάλεια και θέλει να μεταβιβαστεί σε αμερικανική ιδιοκτησία ή να απαγορευθεί.

Οι τεχνολογικές εταιρίες που εξαρτώνται από την Κίνα ως προμηθευτή ή αγοραστή θα παρακολουθούν να δουν εάν η προσέγγιση του Τραμπ αναφορικά με το εμπόριο θα ενταθεί ή να αποκλιμακωθεί.

Μια νίκη του Μπάιντεν δεν αναμένεται να άρει το ρυθμιστικό σύννεφο πάνω από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, με κάποιους Δημοκρατικούς να θέλουν να πάνε ακόμα και ένα βήμα παραπέρα από την κυβέρνηση του Τραμπ σε ό,τι αφορά τον εξονυχιστικό έλεγχο πρακτικών στην Google της Alphabet, την Apple, την Amazon.com και τη Facebook. Ωστόσο οι τεχνολογικές εταιρίες έχουν πολλούς φίλους μεταξύ των συμβούλων του Μπάιντεν –συμπεριλαμβανομένης της υποψήφιας αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις– και θα παλέψουν σκληρά για να αμβλύνουν την όποια νέα νομοθεσία.

Φορολογική επιβάρυνση

Οι μεγαλύτερες αλλαγές για τον τεχνολογικό κλάδο μπορεί να επέλθουν σε ό,τι αφορά την Κίνα και την εμπορική πολιτική. Η τύχη του κινεζικού TikTok –εάν δεν έχει σφραγιστεί πριν από την ημέρα της ορκωμοσίας– θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο τεστ για την προσέγγιση του Μπάιντεν. Οι τεχνολογικές εταιρίες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση του Μπάιντεν θα ακολουθήσει μια λιγότερο συγκρουσιακή προσέγγιση σε σχέση με τον Τραμπ, που έχει επιβάλει κυρώσεις σε πολυάριθμες κινεζικές τεχνολογικές εταιρίες και έχει πιέσει για τη διακοπή πολλών από τους δεσμούς που εδώ και καιρό συνδέουν αμερικανικές και κινεζικές τεχνολογικές βιομηχανίες.

Λίγοι είναι πάντως οι αναλυτές που αναμένουν ότι θα υπάρξει μια γρήγορη επιστροφή σε θερμές σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου. Πολλοί Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι η τεχνολογική βιομηχανία της Κίνας έχει ευνοηθεί αθέμιτα από μια προστατευμένη εγχώρια αγορά, από κρατικές επιδοτήσεις και οικονομική κατασκοπία, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο τεχνολογικός ψυχρός πόλεμος θα συνεχιστεί.

Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από τη μείωση των περιορισμών της εποχής του Τραμπ για τη μετανάστευση των εργαζομένων.

Ωστόσο μια νίκη του Μπάιντεν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σημαίνει μια μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση: οι τεχνολογικές εταιρίες είναι μεταξύ των ευνοημένων από τη μείωση του Τραμπ στους φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη των επιχειρήσεων, κάτι που ο Μπάιντεν αναμένεται να αντιστρέψει, τουλάχιστον μερικώς.