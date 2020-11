Χριστίνα Ορφανίδου – ροζ βίντεο: Τι εξομολογείται η πρώην παίκτρια του Big Brother

View this post on Instagram

Και μη ξεχνάτε … Δεν είμαστε πατάτες τηγανητές να αρέσουμε σε όλους! 🍟🤓🤞🏼 #bigbrother #bigbrothergr #grbigbrother #reality #positivity #happy #tv #instamood @skaitv.gr @grbigbrother