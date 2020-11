Λυών επίθεση – ιερέας: Συνελήφθη ένας ύποπτος – Άγνωστο το κίνητρο

Λυών επίθεση – ιερέας: Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ένας δράστης επίθεσης πυροβόλησε έναν ορθόδοξο ιερέα ελληνικής καταγωγής το Σάββατο στη γαλλική πόλη Λιόν, δήλωσε δήμαρχος της Λιόν Γκρεγκορί Ντουσέ σε σχόλιά του στην τηλεόραση. Πηγή προσκείμενη στους τοπικούς εισαγγελείς στη Λιόν είπε ότι η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 52χρονο ιερέα Νικόλαο Κακαβελάκη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά τα πυρά που δέχτηκε νωρίτερα σήμερα ορθόδοξος ιερέας ελληνικής καταγωγής στη γαλλική πόλη Λιόν, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Η πηγή δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν ο συλληφθείς είναι ο δράστης της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο ύποπτος συνελήφθη σε ψητοπωλείο του 3ου διαμερίσματος της πόλης.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή μετά τον πυροβολισμό έξω από την εκκλησία, ανακοίνωσε νωρίτερα η αστυνομία. Οι τοπικές αρχές και η εισαγγελία ανέφεραν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποια ήταν τα κίνητρα του ατόμου αυτού.

Ο Ορθόδοξος ιερέας ελληνικής καταγωγής π. Νικόλαος Κακαβελάκης, δέχθηκε πυρά από κυνηγετικό όπλο σήμερα, στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) στη Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία και ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή, ανακοίνωσε αστυνομική πηγή. Ο ιερέας “ετοιμαζόταν να κλείσει την εκκλησία του”, την ώρα που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο εσωτερικό του ναού, σύμφωνα με την ίδια πηγή και με πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

“Δεν υπήρχε λειτουργία” και “ο ιερέας δεν φορούσε ράσο” διευκρίνισε η ίδια πηγή. Ο 52χρονος ιερέας που πυροβολήθηκε δύο φορές, δέχτηκε πυροβολισμό “στο ήπαρ και εξ επαφής” και η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. “Οι δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο”. “Αποφύγετε την περιοχή αυτή και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών”, ανακοίνωσε αμέσως μετά το υπουργείο Εσωτερικών μέσω Twitter.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η μικρή εκκλησία βρίσκεται στο κέντρο της Λιόν, σε γειτονιά με κατοικίες, και με ελάχιστους περαστικούς στους δρόμους αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο της καραντίνας.

Στο πίσω μέρος της εκκλησίας, διακρίνεται ένα πυροσβεστικό όχημα για να διασφαλίζει ένα κέντρο ελέγχου ενώ στρατιώτες φρουρούν την περίμετρο ασφαλείας, καθώς αμέσως μετά την επίθεση η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Ο δήμαρχος της Λιόν Γκρεγκορί Ντουσέ μετέβη στο σημείο.

Πηγή προσκείμενη στους τοπικούς εισαγγελείς στη Λιόν είπε ότι η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον ιερέα Νικόλαο Κακαβελάκη, όπως μεταδίδει το Reuters. Στο Παρίσι, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν συγκάλεσε την επιτροπή διαχείρισης κρίσεων στο υπουργείο.

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, που μετέβη στη Ρουέν και στη Σεντ-Ετιέν-ντι-Ρουβρέ, στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου ένας καθολικός ιερέας, ο πατέρας Αμέλ, σφαγιάστηκε το 2016 από δύο τζιχαντιστές, υπογράμμισε την “απόλυτη αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να επιτρέπει σε όλους και στον καθένα χωριστά να ασκεί τα θρησκευτικά του πιστεύω με πλήρη ασφάλεια και πλήρη ελευθερία”.

“Η βούλησή μας είναι ισχυρή: η αποφασιστικότητά μας θα μείνει αμείωτη, είναι η τιμή της Γαλλίας, είναι η τιμή της Δημοκρατίας”, δήλωσε. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται τρεις ημέρες μετά την επίθεση στην εκκλησία Νοτρ-Νταμ της Νίκαιας, όπου τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ένοπλο ισλαμιστή, δράστης της επίθεσης.

Μετά την επίθεση στη Νίκαια, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση από 3.000 σε 7.000 των στρατιωτών που θα μετέχουν στην επιχείρηση “Sentinelle” για την προστασία των χώρων λατρείας και των σχολείων. Στη δύναμη αυτή προστίθενται σχεδόν 7.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης, από τα οποία τα μισά είναι έφεδροι χωροφύλακες, που από τη Δευτέρα θα τεθούν στη διάθεση των νομαρχών για να εγγυώνται την ασφάλεια.

Στην καταδίκη της επίθεσης που σημειώθηκε στη Λιόν προχώρησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Καταδικάζουμε αυτήν τη νέα φρικτή πράξη στη Λιόν» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ συμπληρώνοντας ότι «όλες οι σκέψεις μας είναι στον ιερέα που είναι μεταξύ ζωής και θανάτου».

«Στην Ευρώπη, η ελευθερία της συνείδησης είναι δεδομένη για όλους και πρέπει να γίνεται σεβαστή, η βία είναι απαράδεκτη και καταδικάσιμη στη δημοκρατία» κατέληξε ο Σαρλ Μισέλ.

