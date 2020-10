Σεισμός στη Σάμο: Το tweet του Ρόμπερ Ντε Νίρο

Σεισμός στη Σάμο: Η είδηση του καταστροφικού σεισμού στη Σάμο έφτασε ως το Χόλιγουντ. Ο σπουδαίος ηθοποιός, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter δύο φωτογραφίες με σκυλιά να ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια. Ο Ντε Νίρο έκανε λόγο για «καταστροφικά νέα» για τον σεισμό στην Σάμο και έδωσε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.

«Καταστροφικά νέα έρχονται από το ελληνικό νησί της Σάμου και τις ακτές της Τουρκίας στο Αιγαίο. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όσους έχουν επηρρεαστεί από αυτή την τρομακτική τραγωδία», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο δημοφιλής ηθοποιός.

Μάλιστα έβαλε και hashtag στα ελληνικά την λέξη «σεισμός, όπως και στα τούρκικα, αλλά φυσικά και τα αγγλικά. Συνολικά 24 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στην Τουρκία, ενώ δύο νέα παιδιά σκοτώθηκαν στην Σάμο.

"Devastating news coming from the #Greek island of Samos and the Aegean coast of #Turkey. Our thoughts are with the families of the victims and all those affected by this terrible tragedy."#Earthquake #Σεισμος #Deprem pic.twitter.com/IOYtYAjsj8

— Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) October 30, 2020