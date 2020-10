Σεισμός Σμύρνη: Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία για απεγκλωβισμούς στην Τουρκία

Σεισμός Σμύρνη: Ολονύχτια μάχη έδιναν οι διασώστες για να απεγκλωβίσουν κατοίκους από τα συντρίμμια 17 συνολικά κτιρίων που κατέρρευσαν στην Σμύρνη από τον σεισμό που σημειώθηκε βόρεια της Σάμου. Τα 6,7 Ρίχτερ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στην πόλη της Σμύρνης, με 24 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί πως έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 800 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 25 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Συνολικά η Τουρκία θρηνεί μέχρι στιγμής 24 θύματα, και πάνω από 800 τραυματίες. Σύμφωνα με το Anadolu, που επικαλείται δήλωση του υπουργού Υγείας, 435 από τους τραυματίες παραμένουν στα νοσοκομεία και 25 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι 9 χρίζουν χειρουργικής επέμβασης. Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν τις ενέργειές τους σε 8 από τα κτίρια που κατέρρευσαν από τον σεισμό, ενώ συνεχίζουν να ψάχνουν για επιζώντες σε άλλα εννέα κτίρια.

Τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τη νύχτα την προσπάθεια να απεγκλωβίσουν κατοίκους, με τουλάχιστον 70 να έχουν βγει σώοι μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αγωνία για ένα από τα 17 κτίρια που κατέρρευσαν καθώς μέσα σε αυτό υπήρχαν περίπου 40 άνθρωποι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην συνοικία Μαναβκουγιού, όπου έχουν γίνει οι περισσότερες ζημιές. Στη Σμύρνη μετέβη και ομάδα 150 ατόμων με 21 οχήματα από την Πυροσβεστική της Κωνσταντινούπολης, ενώ ήδη υπάρχουν πάνω από 200 διασώστες στο σημείο.

Μετά από 9,5 ώρες μάχης κάτω από τα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να βγάλουν 70 άτομα, εκ των οποίων και δύο ανήλικα παιδιά.

Ενα αγόρι 15 ετών και ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι, ανασύρθηκαν τραυματισμένα από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ βόρεια της Σάμου. Το κορίτσι έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο καθώς είναι τραυματισμένο. Τα πλάνα που μετέδωσε το Anadolu είναι συγκλονιστικά:

#Video | After 9.5 hours of search and rescue efforts, a young girl was rescued and taken to a hospital by ambulance pic.twitter.com/mKU4t5S3IQ

#Video | Gunay, 15, also rescued from debris after 9 hours following the magnitude-6.6 quake in Izmir pic.twitter.com/wdWsjw8Oma

Ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε θρήνο για άλλη μία φορά στην Τουρκία, καθώς χάθηκαν άνθρωποι από την μανία του Εγκέλαδου. Την ώρα του σεισμού έτρεχαν πολλοί έντρομοι να βγουν από τα σπίτια τους, αλλά ορισμένες πολυκατοικίες στην Σμύρνη δεν άντεξαν και κατέρρευσαν. Από τον σεισμό δημιουργήθηκε και στην Σμύρνη ένα τσουνάμι, το οποίο μάλιστα παρέσυρε σκάφη προς τα ανοιχτά, πλημμυρίζοντας δρόμους κοντά στο λιμάνι.Ο σεισμός ήταν τόσο έντονος που έγινε αισθητός και στην Αγκυρα, αλλά και φυσικά σε πολλά σημεία της Ελλάδας, καθώς το επίκεντρο ήταν βόρεια της Σάμου.

A team consisting of 150 staff and 21 vehicles from the #Istanbul Fire Department and other @municipalityist units are currently on their way to #Izmir to take part in search and rescue operations following today's earthquake. Our hearts are all beating with those affected. pic.twitter.com/3e9wTTShee

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες από τον ισχυρό σεισμό. Ο στους κατοίκους της Σμύρνης που επηρεάστηκαν από τον μεγάλο σεισμό στα Δωδεκάνησα. Ο Τούρκος πρόεδρος, που είχε και επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστώντας τον για την συμπαράσταση, τόνισε σε δηλώσεις του: «Ευχόμαστε να είναι όλα περαστικά για τους πολίτες της Σμύρνης που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους της πόλης, με όλα τα διαθέσιμα μέσα του κράτους. Αναλαμβάνουμε δράση για να γίνει όλη η απαραίτητη δουλειά στην περιφέρεια, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους υπουργούς».

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020