Σάμος σεισμός: Συλλυπητήρια Πούτιν σε Μητσοτάκη

Σάμος σεισμός: Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με τηλεγράφημά του στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για τις τραγικές συνέπειες του σεισμού στο Αιγαίο, που έπληξε ελληνικά νησιά. Στο τηλεγράφημα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου, ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε συμπάθεια και συμπαράσταση σε όλους τους πληγέντες λόγω της φυσικής αυτής καταστροφής και ευχήθηκε την ταχύτερη αποκατάσταση των περιοχών της χώρας οι οποίες υπέστησαν ζημιές.

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε ο πρόεδρος της Αλβανίας στην Ελλάδα, μετά τον φονικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στη Σάμο. «Η Αλβανία είναι δίπλα στην Ελλάδα και την Τουρκία», τονίζει σε μήνυμά για τον σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, ο Ιλίρ Μέτα. «Ο αλβανικός λαός και εγώ είμαστε δίπλα στους φίλους λαούς της Τουρκίας και της Ελλάδας, και εύχομαι να αντιμετωπίσουν αυτήν τη δύσκολη κατάσταση και να ανακουφιστεί ο πόνος των οικογενειών που έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Αλβανία θα είναι κοντά στις φίλες χώρες μας με όλα τα διαθέσιμα μέσα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλβανός πρόεδρος.

«Οι σκέψεις μας είναι στην Ελλάδα και την Τουρκία» είναι το μήνυμα που έστειλαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου. «Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις μετά από τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε στο Αιγαίο, ανοιχτά της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι σκέψεις μου είναι με τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν. Η ΕΕ είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια» έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter, μετά από την ισχυρή δόνηση ανοιχτά της Σάμου.

Closely following the developments of the strong earthquake that hit the Aegean Sea off Greece and Turkey.

My thoughts are with all the people affected.

EU stands ready to provide support.#Izmir #Samos

— Charles Michel (@eucopresident) October 30, 2020