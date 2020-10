Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Το «μακάβριο» δώρο στη σύζυγό του

Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Ένα ιδιαίτερο δώρο έλαβε η Κιμ Καρντάσιαν από τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, για τα 40ά γενέθλιά της, το οποίο η ίδια περιέγραψε ως «το πιο στοχαστικό δώρο της ζωής της». Συγκεκριμένα, επρόκειτο για ένα ολόγραμμα του νεκρού πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου τον Ιούλιο του 2003 σε ηλικία 59 ετών. «Μια ιδιαίτερη έκπληξη από τον παράδεισο. Ένα ολόγραμμα του μπαμπά μου. Είναι τόσο αληθινό! Το είδαμε ξανά και ξανά και μας κατέκλυσαν τα συναισθήματα», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στο Twitter, μαζί με ένα βίντεο του ολογράμματος.

Σε ένα επόμενο tweet, η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε: «Δεν μπορώ καν να περιγράψω τι σημαίνει αυτό για μένα και τις αδελφές μου, τον αδελφό μου, τη μαμά μου και τους στενότερους φίλους μας. Σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ, Κάνιε, γι’ αυτή την ανάμνηση, που θα κρατήσει μια ζωή. Ακολουθεί μια πιο κοντινή εικόνα για να δείτε την απίστευτη λεπτομέρεια», κατέληξε η Κιμ Καρντάσιαν. Σύμφωνα με το TMZ, ο Κάνιε παρέδωσε το συναισθηματικό δώρο του στη γυναίκα του και την οικογένειά της κατά το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ταϊτή, που προκάλεσε την αντίδραση των οπαδών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάνιε Γουέστ οδήγησε τους Κιμ, Κλόε, Κόρτνεϊ και Ρομπ σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου τους έδειξε το ολόγραμμα. Πηγές ισχυρίστηκαν ότι η οικογένεια Καρντάσιαν είδε το ολόγραμμα «πολλές φορές» με τους επισκέπτες τους, προτού η Κιμ Καρντάσιαν ζητήσει να το δει ξανά μόνη της.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020