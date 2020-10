Γιάννης Σερβετάς σεισμός: «Ο φόβος δεν έχει φύγει ακόμα»

View this post on Instagram

Το 1978 βίωσα το μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη. Σας πληροφορώ πως 42 χρόνια μετά ο φόβος δεν έχει φύγει ακόμα. Υπομονή και όλα να πάνε βολικά και σε αυτήν την περιπέτεια