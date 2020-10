Σύνοδος Κορυφής 2020: Λοκντάουν για όλες τις χώρες της ΕΕ

Σύνοδος Κορυφής 2020: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, υπό τη «σκιά» των τελευταίων εξελίξεων και σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης Δέσμης Μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με εισηγήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι η συζήτηση εστιάστηκε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διόγκωση του δεύτερου κύματος, στο πλαίσιο συναντίληψης για τα προσφορότερα μέτρα, που θα επιτρέψουν τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό του ιού, με τη διατήρηση, παράλληλα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης κανονικότητας στην οικονομική ζωή της ΕΕ και στις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων. Αποφασίστηκε κοινή ευρωπαϊκή Passenger Location Form (φόρμα εντοπισμού επιβάτη) και η συνεργασία μεταξύ των κρατών σε περίπτωση που το Σύστημα Υγείας κάποιας χώρας υφίσταται πίεση.

Επιπλέον, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν για την ενδυνάμωση των προσπαθειών για τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων εμβολίων, που θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας. «Όλα τα κράτη θα λάβουν εμβόλια την ίδια χρονική στιγμή σε αναλογία με τον πληθυσμό τους. Συζητήθηκαν, επίσης, οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και τονίστηκε η ανάγκη υλοποίησης των αποφάσεων που έχουν ληφθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Επίσης οι ηγέτες εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στη Γαλλία και στον γαλλικό λαό και καταδίκασαν τον εξτρεμισμό και τη μισαλλοδοξία, καθώς επίσης και τις προσωπικές επιθέσεις κατά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών που προωθείται από την Τουρκική ηγεσία αποτελούν συστημική απειλή για την Ευρώπη και υπερβαίνει αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο». Εκφράστηκε, επίσης, η καταδίκη των προκλητικών ενεργειών και της ρητορικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «εντελώς απαράδεκτες». Τονίστηκε δε, η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου και επισημάνθηκε ότι τα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία θα συζητηθούν ξανά στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν υπέρ της δίκαιης διανομής στις χώρες της ΕΕ του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, μόλις είναι διαθέσιμο , ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Συμφωνήσαμε για να διασφαλιστεί η δίκαιη διανομή μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στις συμβάσεις που υπογράφονται από την Επιτροπή και εκείνων που ελπίζουμε ότι θα υπογραφούν τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ στη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της ΕΕ για τον κορωνοϊό. Ο κ. Μισέλ επισήμανε ότι «είμαστε ενωμένοι γιατί είμαστε στην ίδια βάρκα» ενώ προσέθεσε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται «συνοχή και αλληλεγγύη».

