Σκίτσο Ερντογάν: Ο διάσημος Lattuf… καλεί τις δυο πλευρές να ρίξουν τους τόνους

Σκίτσο Ερντογάν: Γροθιά στο στομάχι δίνει το νέο σκίτσο του Κάρλος Λατούφ (Carlos Latuff), που αναφέρεται στην αναζωπύρωση του εξτρεμισμού την οποία ενισχύουν τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και το περιοδικό Charlie Hebdo. Ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει τον Τούρκο πρόεδρο και το σατιρικό περιοδικό να ταΐζουν το ίδιο φίδι, το φίδι του εξτρεμισμού. Από τη μία, το περιοδικό βάζει “λάδι στη φωτιά” με τα ακραία σκίτσα του, πυροδοτώντας τα αντι-ισλαμικά συναισθήματα στη Γαλλία. Από την άλλη, ο Ερντογάν με τις δηλώσεις του κατά του προέδρου Μακρόν και το κάλεσμά του σε μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων πυροδοτεί τον θρησκευτικό εξτρεμισμό.

“Σταματήστε την υποκίνηση και στις δύο πλευρές!” γράφει ο γνωστός σκιτσογράφος σε ανάρτησή του στο twitter, που χρεώνει και τις δύο πλευρές για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νίκαια.

– Charlie Hebdo fueling anti-Islam sentiments in #France.

– Recep Tayyip Erdogan fueling religious extremism.

These two are to blame for this new terrorist attack in #Nice06.

Stop incitement on both sides!#attentat pic.twitter.com/VprGl922jr

