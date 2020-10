Νίκαια – Γαλλία επίθεση: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

Νίκαια – Γαλλία επίθεση: Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη Νίκαια της Γαλλίας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, η οποία έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί, είναι και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών Μέσων, τα οποία επικαλούνται αστυνομική πηγή, η γυναίκα εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη. Αποκεφαλισμένο εντοπίστηκε, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ένα ακόμη θύμα.

Τουλάχιστον οι δύο από τα τρία θύματα φέρεται να βρέθηκαν μέσα στην εκκλησία.

🔴 #Alert – A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.

🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz

— SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) October 29, 2020