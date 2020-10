Γαλλία επίθεση: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς στην Αβινιόν

Γαλλία επίθεση: Και τρίτη επίθεση με στόχο τη Γαλλία σημειώθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 11 (τοπική ώρα) στο Αβινιόν. Ειδικότερα, άνδρας που κρατούσε μαχαίρι απειλούσε πεζούς, φωνάζοντας «Αλλαχού Ακμπάρ», ενώ κινήθηκε και εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ο άνδρας έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά. O ένοπλος απείλησε περίπολο αστυνομικών με τους αστυνομικούς αρχικά να προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν με όπλο τύπου τέιζερ. Ωστόσο, ο άγνωστος συνέχισε να τους προσεγγίζει με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν θανάσιμα.

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, αφότου μαχαίρωσε φρουρό του γαλλικού προξενείου, ανακοίνωσε την Πέμπτη η επίσημη Υπηρεσία Τύπου της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για Σαουδάραβα υπήκοο, που χρησιμοποίησε ένα “αιχμηρό εργαλείο” για να μαχαιρώσει τον φρουρό.

“Ο δράστης συνελήφθη αμέσως από τις σαουδαραβικές δυνάμεις ασφαλείας μετά την επίθεση. Ο φρουρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Καλούμε τους συμπατριώτες μας στη Σαουδική Αραβία να βρίσκονται σε μέγιστη επαγρύπνηση”, ανέφερε η γαλλική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της.

BREAKING: 3 Knife Attacks targeting #France

1- Terror Attack at Cathedral in Nice, 3 dead (woman beheaded in church)

2- Attack in Avignon targeting Police

3- Guard at French Consulate in Jeddah #Saudi wounded in knife attack (AFP)https://t.co/6sD8c6ZwEE

