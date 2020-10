Δεύτερο κύμα κορονοϊού Ευρώπη: Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης των ηγετών

Δεύτερο κύμα κορονοϊού Ευρώπη: Οι τουρκικές προκλήσεις από το Ναγκόρνο- Καραμπάχ, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Λιβύη θα πρέπει βρεθούν για λίγο στην άκρη καθώς οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνομιλήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα, 29 Οκτωβρίου στις 19:30, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμα πιο ύπουλο εχθρό. Τον κορονοϊό. Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης με τα οποία θα ασχοληθούν οι «27» τα έχει ήδη καθορίσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα συζητήσουν την ανάγκη να ενισχυθούν οι συλλογικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Μισέλ «κάθε μέρα μετράει. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα βασίζεται σε δύο πυλώνες: τεστ και ιχνηλάτηση επαφών καθώς και εμβόλια».

Ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ξεπεράσουν πολλές διαφωνίες ώστε να καταφέρουν να αποφύγουν, αυτό που ανώτατη πηγή της ΕΕ, χαρακτηρίζει ως «συλλογική αποτυχία». «Ο κάθε ένας για τον εαυτό του, είναι μια εσφαλμένη προσέγγιση. Το δεύτερο κύμα μας υποχρεώνει να μην κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος αξιωματούχους.

Παρόλο που η πολιτική Υγείας δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης καθώς τα κράτη- μέλη της έχουν αποφασίσει να αποτελεί εθνική πολιτική, η ανικανότητα των 27 να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο – και ως φαίνεται χειρότερο κύμα της Covid-19- προκαλεί τρόμο για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ευρώπη.

Εκτός της ασφαλούς λίστας χωρών της Μεγάλης Βρετανίας τίθενται πλέον Κύπρος και Λιθουανία. Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαμπς ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες παύουν να θεωρούνται ασφαλείς προορισμοί. Ως εκ τούτου, όσοι ταξιδιώτες επιστρέφουν στη Βρετανία από τις συγκεκριμένες περιοχές, θα μπαίνουν υποχρεωτικά σε αυτοαπομόνωση 14 ημερών. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 4 π.μ. (ώρα Βρετανίας).

