Νέα επίθεση Γαλλία: Συναγερμός και στη Μέκκα

Νέα επίθεση Γαλλία: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε πριν μετά τις 11 το πρωί στην Αβινιόν της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας επιθέτηκε κατά αστυνομικών φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ο άνδρας μετά την επίθεση έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά.

Το περιστατικό συνέβη λιγότερο από δύο ώρες μετά τη σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Ένας άνδρας συνελήφθη στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, αφού μαχαίρωσε φρουρό στο γαλλικό προξενείο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα «αιχμηρό εργαλείο» για να μαχαιρώσει τον φρουρό.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία έπειτα από νέα επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια. Τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς -δύο γυναίκες και έναν άνδρα- και πολλούς τραυματίες. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η μία από τις δύο γυναίκες αποκεφαλίστηκε από τον δράστη. Ο δήμαρχος της Νίκαιας Κριστιάν Εστροζί δήλωσε ότι ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο δράστης πρώτα πυροβολήθηκε από την Αστυνομία και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης επαναλάμβανε τη φράση «Αλάχου Άκμπαρ» («Ο θεός είναι Ύψιστος») και ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων. O τρόπος με τον οποίο έδρασε ο άνδρας ήταν ακριβώς ο ίδιος με την δολοφονία του Γάλλου καθηγητή Ιστορίας, Σαμιέλ Πατί, σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο της Νίκαιας. Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανάν επιβεβαίωσε ότι η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro».

A woman was decapitated during the knife attack in French city of Nice by muslim….. https://t.co/KSAsWsCQoA

🔴 #Alert – A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.

🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz

