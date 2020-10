Σκίτσο Ερντογάν Charlie Hebdo: Οργή στην Άγκυρα- «Δικαστικά και διπλωματικά» μέτρα

Σκίτσο Ερντογάν Charlie Hebdo: Νέα επίθεση στη Γαλλία και τον πρόεδρο της Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. «Στην Ευρώπη δεν αξίζουν αυτές οι βάρβαρες, προκλητικές και εγμάτες μίσος πολιτικές του Μακρόν και όσων έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτόν» είπε αρχικά ο πρόεδρος της Τουρκίας. Με αφορμή, δε, το πρωτοσέλιδο του Charlie Hebdo με τον ίδιο, ο Ερντογάν είπε ότι «ούτε καν θα το δω» χαρακτηρίζοντας «σιχαμερά» τα σκίτσα του.

«Είναι θέμα τιμής για εμάς να σταθούμε απέναντι στις επιθέσεις κατά του Προφήτη» συμπλήρωσε ο Τούρκος προεδρος κάνοντας λόγο για «μια περίοδο στην οποία η εχθρότητα απέναντι στο Ισλάμ, τους Μουσουλμάνους και η έλλειψη σεβασμού στον Προφήτη εξαπλώνεται σαν τον καρκίνο ανάμεσα στους ηγέτες της Ευρώπης».

Κορυφαίοι τούρκοι αξιωματούχοι καταδίκασαν σήμερα σκίτσο που σατιρίζει τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας γαλλικής εφημερίδας Charlie Hebdo, κάνοντας λόγο περί «αήθους απόπειρας» από πλευράς της να «διασπείρει πολιτισμικό ρατσισμό και μίσος», κατ’ αυτούς. Η οργή της τουρκικής κυβέρνησης για το σκίτσο ρίχνει λάδι στη φωτιά που έβαλε στις διπλωματικές σχέσεις της Άγκυρας και του Παρισιού η εκτενής προβολή σκίτσων του Μωάμεθ στη Γαλλία, μετά τη δολοφονία του καθηγητή Σαμιέλ Πατί επειδή έδειξε τέτοια σκίτσα σε μαθητές αυτόν τον μήνα.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη δημοσίευση που αφορά τον πρόεδρό μας στη γαλλική εφημερίδα» διότι «δεν επιδεικνύει κανένα σεβασμό προς οποιαδήποτε πίστη, προς οτιδήποτε ιερό, σε οποιαδήποτε αξία», τόνισε ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν, μέσω Twitter. Η σύνταξη του Σαρλί Εμπντό το μόνο που κάνει, συνέχισε, είναι να «μας δείχνει τη χυδαιότητα και την ανηθικότητά της». «Η επίθεση στα δικαιώματα ενός ανθρώπου δεν αποτελεί χιούμορ, ούτε ελευθερία της έκφρασης», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν υπερθεμάτισε: «η αντιμουσουλμανική προπαγάνδα του [σ.σ. προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ] Μακρόν φέρνει καρπούς!», έκρινε.

«Καταδικάζουμε την αήθη απόπειρα αυτού του εντύπου να διασπείρει τον πολιτισμικό ρατσισμό και το μίσος του», πρόσθεσε ο Αλτούν, ο οποίος εκφράστηκε επίσης μέσω Twitter.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020