Σκίτσο Ερντογάν – Charlie Hebdo: Η αντίδραση Τούρκου υπουργού

Σκίτσο Ερντογάν – Charlie Hebdo: Με ύβρεις σχολίασε το νέο σκίτσο του Charlie Hebdo ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Σερντάρ Καμ. «Είστε μπάσταρδοι. Γιοι σκύλας», έγραψε στα γαλλικά ο Τούρκος αξιωματούχος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για το εξώφυλλο του γαλλικού σατιρικού περιοδικού, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το 1475ο τεύχος του «Charlie Hebdo» απεικονίζει τον Τούρκο πρόεδρο να κάθεται με εσώρουχα στην πολυθρόνα του, να σηκώνει το φουστάνι μιας μουσουλμάνας, η οποία θα μπορούσε να είναι και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν. Υπενθυμίζεται ότι το «Charlie Hebdo» ήταν το πρώτο σατιρικό περιοδικό στη Γαλλία που δημοσίευσε τα σκίτσα του Μωάμεθ. Οι σκιτσογράφοι του περιοδικού πλήρωσαν την επιλογή τους με αίμα, καθώς βρέθηκαν στο στόχαστρο τζιχαντιστών τρομοκρατών πριν από 5 χρόνια.

Charlie Hebdo:@Charlie_Hebdo_ Vous êtes des bâtards..

Vous êtes des fils des chiennes.. — Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) October 27, 2020

Αρνούμαστε να υποκύψουμε

Εξίσου έντονη ήταν και η πρώτη αντίδραση του Διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης Φ. Αλτούν ο οποίος έγραψε: «η αντι-μουσουλμανική ατζέντα του Γάλλου Προέδρου Μακρόν αποφέρει καρπούς! Το Charlie Hebdo μόλις δημοσίευσε μια σειρά από τα λεγόμενα κινούμενα σχέδια γεμάτα από περιφρονητικές εικόνες προς τον Πρόεδρό μας. Καταδικάζουμε αυτήν την πιο αηδιαστική προσπάθεια για τη διάδοση του πολιτιστικού ρατσισμού και του μίσους της. Και πάλι, οι ρατσιστικές, ξενοφοβικές, ισλαμοφοβικές και αντισημιτικές υποκινήσεις δεν θα μπορέσουν να μας προκαλέσουν. Αρνούμαστε να υποκύψουμε στον εκφοβισμό και τις προκλήσεις σας βάσει της αντιληπτής σας θυματοποίησης».

Δείτε την ανάρτησή του:

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020

Στην αντεπίθεση ο Μακρόν: Με σκίτσα του Charlie Hebdo φωτίστηκαν τα κυβερνητικά κτίρια [βίντεο]

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν λίγες μέρες μετά τον αποκεφαλισμό του 47χρονου καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Σαμουέλ Πατί από έναν 18χρονο φανατικό ισλαμιστή, επειδή νωρίτερα έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.

Συγκεκριμένα ο Μακρόν έδωσε άδεια ώστε να φωτιστούν κυβερνητικά κτίρια με τα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ. Η αρχή έγινε με τον φωτισμό κυβερνητικών κτιρίων στο Μονπελιέ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα σε όλη τη Γαλλία.

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM — Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 21, 2020