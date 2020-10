NAVTEX 28 Οκτωμβρίου: Η Τουρκία ακύρωσε τις ασκήσεις

NAVTEX 28 Οκτωμβρίου: Ακυρώνει τη NAVTEX για ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο την 28η Οκτωβρίου η Τουρκία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu. Το πρακτορείο επικαλείται στρατιωτικές πηγές και αναφέρει ότι η ακύρωση γίνεται σε ένδειξη καλής θέλησης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Hurriyet, Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν, μέσω διαμεσολάβησης του ΝΑΤΟ, να προχωρήσουν σε αμοιβαία ακύρωση των Navtex που είχαν εκδόσει (η Τουρκία για τις 28 Οκτωβρίου και η Ελλάδα για τις 29), σε μια κίνηση καλήθς θέλησης, που θα τους επιτρέψει να καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα από στρατιωτικές πηγές, η Τουρκία συεχίζει, όπως διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία ο Ερντογάν, να υποστηρίζει τους διεθνείς κανονισμούς, τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον διάλογο και την πολιτική λύση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, η Τουρκία πράγματι ακυρώνει τις δυο Navtex που είχε εκδώσει από τον σταθμό της Αττάλειας για ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία φαίνεται πως διέγραψε από τον ιστότοπό της τις επίμαχες Navtex.

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 26, 2020