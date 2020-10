Ερντογάν – ΗΠΑ κυρώσεις: “Εμείς είμαστε η Τουρκία, δεν φοβόμαστε”

Ερντογάν – ΗΠΑ κυρώσεις: Σε χθεσινή ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στις ΗΠΑ φωνάζοντας «Κάποιοι Αμερικανοί λένε πως αν χρειαστεί θα επιβάλουμε κυρώσεις στην Τουρκία. Δεν ξέρετε με ποιον χορεύετε! Όποιες είναι οι κυρώσεις σου, μην αργείς, να τις επιβάλλεις! Εμείς κάναμε το βήμα μας για τα F35 σας τα πληρώσαμε όμως δεν μας τα παραδώσατε. Μας είπατε επιστρέψτε τους S-400 στην Ρωσία. Εμείς δεν είμαστε ένα κράτος φυλάρχων! Είμαστε η Τουρκία!». Το γεγονός αυτό προβληματίζει αρκετά κάποια άτομα στην Τουρκία και ειδικά στον οικονομικό τομέα μπροστά σε ενδεχόμενο οικονομικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως νέα αυστηρή προειδοποίηση στην Άγκυρα για το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 απηύθυνε την Παρασκευή η Ουάσινγκτον, μετά και τις αναφορές του τούρκου προέδρου ότι όντως έγιναν δοκιμές του στη Σινώπη. Οι δοκιμές του ρωσικού οπλικού συστήματος από την Τουρκία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη σχέση της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον, προειδοποίησε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο τη δοκιμή του συστήματος S-400 που έκανε η Τουρκία στις 16 Οκτωβρίου, μια δοκιμή που επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Ένα λειτουργικό σύστημα S-400 δεν είναι συμβατό με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία ως σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Χόφμαν.

«Βγάζοντας γλώσσα» στις ΗΠΑ νωρίτερα την Παρασκευή, ο Ερντογάν διεμήνυσε πως η Τουρκία δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός, και ειδικότερα των ΗΠΑ για να προχωρήσει στις δοκιμές των S-400. «Φαίνεται ότι οι κύριοι (στις ΗΠΑ) ενοχλούνται ιδιαίτερα επειδή πρόκειται για όπλο που ανήκει στη Ρωσία. Είμαστε αποφασισμένοι, συνεχίζουμε στο δρόμο μας όπως πάντα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν σύμφωνα με το Reuters και το TRT.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χτες, πως ο Εμανουέλ Μακρόν “έχασε το δρόμο του,” στη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου σκληρής κριτικής που άσκησε σε βάρος του Γάλλου προέδρου, μέσα σε ένα διήμερο και αναφορικά με τη μεταχείριση των μουσουλμάνων. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει πως ο Μακρόν έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους και χρειάζεται ψυχοθεραπεία – μία φραστική επίθεση που προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας και την ανάκληση του Γάλλου πρεσβευτή από την Άγκυρα.

“Το άτομο που διοικεί τη Γαλλία έχασε το δρόμο του. Μιλάει για τον Ερντογάν όλη την ημέρα. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και που πηγαίνεις. Είπα στην Καισάρεια χθες, ότι ο αυτός είναι περιστατικό και ότι πρέπει πραγματικά να εξεταστεί”, δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική του ομιλία, στην επαρχία της Μαλάτειας, στα ανατολικά της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο μιας νέας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, μετά και τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον του εκ μέρους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων στον αραβικό κόσμο, ανήρτησε χτες σειρά από tweet, με τα οποία επιβεβαιώνει τις αξίες που πρεσβεύει και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι απορρίπτει τη «ρητορική του μίσους».

«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ. Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε, σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο.

Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που ανήρτησε επίσης μηνύματα στα αγγλικά και τα αραβικά.

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020