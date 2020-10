Αριάνα Γκράντε βίντεο κλιπ: Έγινε η πρώτη… γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ

Αριάνα Γκράντε βίντεο κλιπ: Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της φαίνεται ότι… απέκτησε η Αμερική. Και όχι, δεν είναι η Χίλαρι Κλίντον, αλλά η… Αριάνα Γκράντε!

Η διάσημη ποπ τραγουδίστρια έγινε… πρόεδρος των ΗΠΑ για τις ανάγκες του νέου της βιντεοκλίπ, για το ολοκαίνουργιο single «Positions», που κυκλοφόρησε χθες, 23 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά το δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ των υποψηφίων προέδρων, Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ. Το single «Positions» προέρχεται από το νέο, ομώνυμο άλμπουμ της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση μέσω Twitter

Η ανακοίνωση για τις δύο αυτές κυκλοφορίες ήρθε μόλις πριν από λίγο καιρό, με την ίδια να γράφει στο Twitter: «Ανυπομονώ να σας δώσω το album μου αυτό τον μήνα». Αυτό θα είναι και το τρίτο άλμπουμ της Γκράντε μέσα σε τρία χρόνια.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της live άλμπουμ τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γκράντε ανακοίνωσε πως θα ήθελε να μείνει για λίγο εκτός της μουσικής σκηνής. Ωστόσο, επέστρεψε για διάσπαρτα singles, είτε δικά της είτε με άλλους καλλιτέχνες, με πιο πρόσφατα το «Don’t Call Me Angel» με τις Lana Del Rey και Miley Cyrus για το soundtrack του ”Charlie’s Angels”, το ”Stuck With U” με τον Justin Bieber, που κυκλοφόρησε τον Μάιο, εν καιρώ καραντίνας και το ”Rain On Me” με τη Lady Gaga τον ίδιο μήνα.