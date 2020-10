Βουλγαρία μέτρα κορονοϊός: Κλείνουν από αύριο κλαμπ και ντίσκο στη Σόφια

Βουλγαρία μέτρα κορονοϊός: Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, στην οποία κατοικούν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι θα κλείσει τα νυχτερινά κλαμπ και τις ντίσκο από αύριο και για δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της έξαρσης των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό, ώστε να ελαττωθεί η πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, η δήμαρχος Γιορντάνκα Φαντάκοβα.

Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση BTV, η Φαντάκοβα παρότρυνε επίσης, τα πανεπιστήμια της Σόφιας να εφαρμόσουν την εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου, όπως και τις επιχειρήσεις να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων, να εργάζονται από το σπίτι.

«Η κατάσταση στη Σόφια γίνεται όλο και πιο ανησυχητική. Έχουμε μία νέα αύξηση των μολύνσεων, αλλά και των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία. Αυτό ασκεί πίεση στα νοσοκομεία», τόνισε η ίδια. Η Βουλγαρία ανέφερε σήμερα 1.589 μολύνσεις, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από την COVID-19 να φτάνει στις 36.519 μολύνσεις. Η Σόφια ανέφερε 584 περιστατικά μόλυνσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ από την έδρα της Περιφέρειας της Καμπανίας, στη Νάπολη, διαμαρτυρόμενοι κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ετέθη σε ισχύ, στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, από τις 11 το βράδυ. Διαδηλωτές πέταξαν καπνογόνα και κροτίδες, ενώ μεγάλος αριθμός πολιτών που δεν σεβάστηκε την απαγόρευση, συγκεντρώθηκε και στη παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Δεν έλειψαν στιγμές έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο περιφερειάρχης της Καμπάνιας, Βιντσέντσο Ντε Λούκα, πάντως, ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει την περιοχή σε lockdown, διότι θεωρεί ότι η Καμπάνια και ολόκληρη η Ιταλία “βρίσκονται ένα βήμα πριν την τραγωδία” λόγω του κορονοϊού.

