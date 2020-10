Viral: Ιερέας πάει να ευλογήσει κοριτσάκι και εκείνο κάνει κάτι… θεϊκό

Viral: Viral έχει γίνει βίντεο στο οποίο ένα μικρό κορίτσι κλέβει την παράσταση με τον αυθορμητισμό του.

Ιερέας πλησιάζει το κοριτσάκι για να δώσει την ευλογία του. Εκείνο όμως καταφέρνει να να τον αιφνιδιάσει.

Μόλις βλέπει το χέρι του, προχωρά σε μη αναμενόμενη κίνηση, συγκεκριμένα σε… «Hi 5», ελληνιστί σε «κόλλα πέντε».

Το παιδί χάρισε, αν μη τι άλλο, στιγμές γέλιου στον ιερέα.

Χωρίς να είναι ξεκάθαρο πού εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ο ιερέας εμφανίστηκε να μιλά ισπανικά σύμφωνα με την Daily Mail.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια κοινοποιήσεις, ενώ σε σχόλιο στο οποίο αποτυπώνεται η ομορφιά της στιγμής αναφέρεται: «βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού, είναι πραγματικά υπέροχο».

Father is saying a blessing.

The innocence of a child.

They’re trying not to laugh.

Best thing you’ll see today… pic.twitter.com/8ueI8JLhnf

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2020