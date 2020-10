Ισραήλ Ελλάδα-Τουρκία: Πλήρης στήριξη στην Αθήνα με φόντο τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο

Ισραήλ Ελλάδα-Τουρκία: Την πλήρη υποστήριξή και την ισχυρή αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα στη θαλάσσια περιοχή της και την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων, εκφράζει εκ νέου το Ισραήλ. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Λιόρ Χάιατ (Lior Haiat), σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζει χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ εκφράζει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή και την ισχυρή αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα στην θαλάσσια περιοχή της και την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων».

Επίσης, σε άλλη ανάρτησή του, ο Λιόρ Χάιατ επισημαίνει ότι το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνει: «Κάποιες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση και αποτελούν κίνδυνο για την εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή».

1/2 Israel follows with concern recent developments in the East Mediterranean. Certain unilateral actions taken by Turkey may escalate and pose a threat to fragile stability in the region. pic.twitter.com/YamMrknPB9

