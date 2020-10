Ατμοσφαιρική ρύπανση 2019: 476.000 νεογέννητα νεκρά εξαιτίας του τοξικού νέφους

Ατμοσφαιρική ρύπανση 2019: Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκότωσε 476.000 νεογέννητα το 2019, κυρίως στην Ινδία και την υποσαχάρια Αφρική, σύμφωνα με νέα έρευνα η οποία αποδίδει σχεδόν τρεις στους τέσσερις τέτοιους θανάτους στο τοξικό νέφος που εκλύεται από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα. Περισσότερα από 116.000 βρέφη στην Ινδία πέθαναν λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τον πρώτο μήνα από τη γέννησή τους και 236.000 στην υποσαχάρια Αφρική, σύμφωνα με το State of Global Air 2020, το οποίο χρησιμοποιεί στοιχεία από δύο αμερικανικά ινστιτούτα (το Health Effects Institute και το Institute for Health Metrics and Evaluation).

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που συνδέουν την έκθεση των μητέρων στην ατμοσφαιρική ρύπανση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυξημένο κίνδυνο τα μωρά τους να γεννηθούν με μικρό βάρος ή πρόωρα. «Αν και υπάρχει μια βραδεία και συνεχής μείωση της εξάρτησης των νοικοκυριών από κακής ποιότητας καύσιμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται από αυτή εξακολουθεί να είναι ένας παράγοντας-κλειδί στον θάνατο αυτών των μικρών παιδιών», εκτίμησε ο Νταν Γκρίνμπαουμ, πρόεδρος του Health Effects Institute.

Τα νεογέννητα στη νότια Ασία και την υποσαχάρια Αφρική επηρεάζονται ιδιαίτερα, πρόσθεσε.

Συνολικά η ατμοσφαιρική ρύπανση προκάλεσε 6,7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2017, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, γεγονός που την καθιστά την τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου.

Οι συντάκτες της έρευνας αποκαλύπτουν ότι, αν και η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε πολλούς θανάτους όπως και οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, επηρέασε και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: «Πολλές χώρες ξαναείδαν γαλάζιο ουρανό και αστέρια τις νύκτες, συχνά για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια. Όμως αυτά τα οφέλη δεν διήρκησαν πολύ», προειδοποίησαν.