Τζεφ Μπρίτζες λέμφωμα: Η ανακοίνωση του ηθοποιού

Τζεφ Μπρίτζες λέμφωμα: Ο 70χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε μήνυμά του στο Twitter ότι έχει λέμφωμα, μια μορφή καρκίνου, και ότι αρχίζει θεραπεία. «Όπως θα έλεγε ο Dude: νέα σκ**ά ήρθαν στο φως», γράφει στο μήνυμά του, χρησιμοποιώντας γνωστή ατάκα από τον ρόλο του ως «Dude» στην καλτ ταινία των αδερφών Κοέν «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι». «Διαγνώστηκε ότι έχω λέμφωμα. Αν και πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, είμαι τυχερός διότι έχω μια σημαντική ομάδα γιατρών και η πρόγνωση είναι καλή», συνεχίζει στο μήνυμά του στο Twitter με το οποίο ανακοινώνει στους θαυμαστές του την κακή είδηση.

«Αρχίζω θεραπεία και θα σας ενημερώνω για την ανάρρωσή μου», καταλήγει ο Τζεφ Μπρίτζες, ο ηθοποιός που ήταν υποψήφιος επτά φορές για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο το 2010 για τον ρόλο του στο «Crazy Heart». Την επόμενη χρονιά ήταν ξανά υποψήφιος για την ερμηνεία του στο γουέστερν «Αληθινό Θράσος» (True Grit). Ο Τζεφ Μπρίτζες βρίσκεται αυτήν την περίοδο εν μέσω των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «The Old Man» για το κανάλι FX, το οποίο αποτελεί μια διασκευή ενός κατασκοπευτικού μυθιστορήματος, στο οποίο ενσαρκώνει έναν συνταξιούχο πράκτορα της CIA, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν του.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

