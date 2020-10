Ομάδες υψηλού κινδύνου κορονοϊός: Παχυσαρκία και διαβήτης καθιστούν πιο ευάλωτους τους ασθενείς

Ομάδες υψηλού κινδύνου κορονοϊός: Πιο ευάλωτους στις επιπλοκές καθιστά όσους νοσήσουν από κορονοϊό ο συνδυασμός παχυσαρκίας και υπέρτασης, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Οι μελέτες αυτές έρχονται να ενισχύσουν άλλα δεδομένα που υποδείκνυαν ότι παχύσαρκοι και υπερτασικοί αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για λοίμωξη Covid-19 αλλά και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, αν προσβληθούν από τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν -μεταξύ άλλων- στην Ετήσια Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Παχυσαρκίας, Διαβήτη και Ασθενών Υψηλού Κινδύνου (Working Group on Obesity, Diabetes and the High Risk Patient) της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπέρτασης (European Society Of Hypertension), που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στη Χαλκιδική, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη συνάντηση, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπισης παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη και την υπέρταση, ενώ μεγάλη έμφαση δόθηκε στον συσχετισμό των παθήσεων με την Covid-19. Παράλληλα τονίστηκε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπέρτασης.

Επιδείνωση προβλημάτων υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των πολιτών. «Η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας των πολιτών στις χώρες που επλήγησαν απ’ αυτήν. Τα προβλήματα υγείας χειροτέρεψαν, καθώς οι πολίτες είτε δεν είχαν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που επιβαρύνθηκαν ή κατέρρευσαν είτε με δική τους ευθύνη ανέβαλαν την αντιμετώπισή τους, εξαιτίας του νέου κορονοϊού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι ενώ εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα, φοβούμενοι να επισκεφθούν κάποια νοσηλευτική μονάδα, παραμέλησαν την υγεία τους. Επίσης, ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας, οι οποίοι ανέβαλαν την επίσκεψή τους στον γιατρό λόγω της πανδημίας, με συνέπεια να υποστούν σοβαρές συνέπειες και επιβάρυνση της υγείας τους. Και στον τομέα της πρόληψης, όμως, η εικόνα είναι δυσμενής, διότι αρκετοί πολίτες έχουν σταματήσει τα τακτικά τσεκ απ, φοβούμενοι να απευθυνθούν σε υπηρεσίες υγείας, όπως ιατρεία και νοσοκομεία, λόγω της Covid-19», επισήμανε ο καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ και επικεφαλής του Working Group της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπέρτασης Βασίλειος Κώτσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και η περίοδος του lockdown άφησε τα σημάδια της στη σωματική και ψυχική υγεία. Η επίδραση του εγκλεισμού στον ψυχισμό φαίνεται να είναι μακροπρόθεσμη, αφού έρευνες δείχνουν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε πολλές ομάδες πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας, ακόμη και για αρκετό καιρό μετά το lockdown και τον τερματισμό της κοινωνικής απομόνωσης.