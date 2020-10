Τραμπ εκλογές 2020: Έτρεξαν… σάλια μπροστά στην κάμερα

Τραμπ εκλογές 2020: Μια έκπληξή περίμενε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια εκδήλωσης σε ανοικτό χώρο στο Μαϊάμι που αναμεταδιδόταν απευθείας από το NBC. Μια εκ των ψηφοφόρων που κλήθηκε να απευθύνει ερώτηση στον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο άρχισε να τον… φλερτάρει. «Είστε πολύ όμορφος όταν χαμογελάτε» είπε στον Τραμπ και εκείνος κολακευμένος δεν της χάλασε χατίρι και τις έριξε ένα χαμόγελο, με το κοινό να ξεσπάει σε χειροκροτήματα.

Άγνωστο παραμένει εάν υπήρξε σκηνή ζηλοτυπίας απο την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ. Η εκδήλωση ήταν σαν μια έμμεση αναμέτρηση Τραμπ-Μπαιντεν στο λεγόμενο prime-time της αμερικανικής τηλεόρασης, την ώρα της υψηλής τηλεθέασης, αντί του δεύτερου ντιμπέιτ των υποψήφιων για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, που ακυρώθηκε, καθώς την ίδια ώρα ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έδινε συνέντευξη στο ABC.

Voter to President Trump at #TrumpTownHall: “You’re so handsome when you smile." pic.twitter.com/KgJThAtAQg

— NBC News (@NBCNews) October 16, 2020