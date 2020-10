Σύνοδος Κορυφής Αναστασιάδης: Ικανοποίηση για την ευρωπαϊκή αποδοκιμασία των τουρκικών ενεργειών

Σύνοδος Κορυφής Αναστασιάδης: Την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδοκιμάζει τις νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ καλεί για σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 550 και 789, σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κύπρου Κυριάκου Κούσιου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-μελών της ΕΕ για τις νέες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ, όσο και σε σχέση με τις τουρκικές παραβιάσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη στην ενημέρωση κατά τη διάρκεια παρέμβασής του, όπως επίσης έπραξε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρει ο κ. Κούσιος για να επισημάνει: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδοκιμάζει τις νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ καλεί για σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 550 και 789, σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να αναστρέψει τις ενέργειες της, με στόχο μια διαρκή και σταθερή αποκλιμάκωση, ενώ αναφέρει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα υπό το φως και των σχετικών Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 2 Οκτωβρίου, τα οποία επαναβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια και της σημερινής Συνόδου».

#EUCO discussions on #Turkey. We need a united and determined response to Turkey's illegal actions in order to de-escalate tensions. pic.twitter.com/grYduaYSTc

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 16, 2020