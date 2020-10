Ελληνοτουρκικά τώρα: Τρεις νέες NAVTEX σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ελληνοτουρκικά τώρα: Τρεις νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για δύο ασκήσεις στο Αιγαίο και μία άσκηση στη Μεσόγειο. Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο, πρόκειται για άσκηση στις 22-23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, άσκηση στις 19-21 Οκτωβρίου στο Αιγαίο και άσκηση στις 19-20 Οκτωβρίου, επίσης στο Αιγαίο.

Οι τρεις νέες NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)

TURNHOS N/W : 1293/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 22.07 N -026 20.03 E

40 35.00 N -026 51.00 E

40 38.98 N -026 48.98 E

40 36.07 N -026 24.48 E

40 35.82 N- 026 20.03 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)

TURNHOS N/W : 1292/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 19.07 N – 026 13.08 E

40 19.07 N – 025 57.97 E

40 36.93 N – 025 57.97 E

40 36.93 N – 026 04.95 E

40 35.75 N – 026 20.00 E

40 22.00 N – 026 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)

TURNHOS N/W :1290/20

MEDITERRANEAN SEA

1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 41.94 N – 031 05.03 E

36 31.90 N – 031 01.93 E

36 25.95 N – 031 29.97 E

36 36.95 N – 031 32.93 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.

Η Τουρκία πυροδότησε τους S-400 την ώρα της Συνόδου Κορυφής

Ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε στον ουρανό από την ακτή της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αναμενόταν να προβούν σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων τους S-400. Τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία είχε εκδώσει αναγγελίες που περιόριζαν τη χρήση του εναέριου χώρου και των υδάτων στα ανοικτά των παραλίων ώστε να επιτραπούν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις

Το βίντεο, που έχει τραβηχτεί στην παραλιακή πόλη Σινώπη, δείχνει μια στενή στήλη καπνού να υψώνεται στον γαλανό ουρανό. Τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία είχε εκδώσει αναγγελίες που περιόριζαν τη χρήση του εναέριου χώρου και των υδάτων στα ανοικτά των παραλίων ώστε να επιτραπούν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις.

Πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ;

Αν επαληθευθεί πως έγιναν δοκιμές των S-400, μπορεί να υπάρξει ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιτίθενται κατηγορηματικά στην αγορά εκ μέρους της Άγκυρας όπλων από τη Μόσχα επειδή οι ΗΠΑ θεωρούν πως θέτουν σε κίνδυνο κοινά αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως δεν θα διαψεύσει ούτε θα επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκαν πυραυλικές δοκιμές. Η Ουάσιγκτον είχε αντιδράσει πέρυσι αναστέλλοντας τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του μαχητικού αεροπλάνου F-35 και έχει απειλήσει με κυρώσεις. Σημειώνεται πως αυτή η ενέργεια ήρθε την ώρα που στις Βρυξέλλες εξελισσόταν η Σύνοδος Κορυφής.

Πόλεμος προπαγάνδας

Φήμες θέλουν δημοσιογράφους αύριο στο ΚΑΣ για… κάτι που θα συμβεί. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αύριο μεταβαίνει στον Πορθητή το άλλο γεωτρύπανο που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, όπου αναμένεται να εξαγγείλει για κοιτάσματα. Μένει βέβαια να δούμε αύριο αν θα υπάρξει κίνηση στην περιοχή.