21χρονη Τρίκαλα – αυτοκτονία: Το Σάββατο η κηδεία της φοιτήτριας

21χρονη Τρίκαλα – αυτοκτονία: Αυλαία αναμένεται να πέσει αύριο στο δράμα που συγκλονίζει από το απόγευμα της Πέμπτης τα Τρίκαλα. Όπως αναφέρει το trikalavoice, η Μαρία που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων, κηδεύεται στις δέκα το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο χωριό της. Η είδηση του τραγικού θανάτου ενός τόσο νέου ανθρώπου έχει σοκάρει όλο το χωριό. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό το απόγευμα της Πέμπτης από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία υποχρεώθηκαν να σπάσουν την κλειδαριά της εξώπορτας για να μπουν στο σπίτι.

Η κοπέλα που σπούδαζε Ψυχολογία στην Αθήνα είχε επιστρέψει στο χωριό της για λίγες μέρες, με τους γονείς της να λείπουν καθώς εργάζονται σε νησί για την τουριστική περίοδο. Τις τελευταίες τρεις μέρες αγνοούνταν και σύμφωνα με μαρτυρίες στο trikalavoice, ο πατέρας της ζήτησε από ξάδερφο και γείτονα να δει τι συμβαίνει καθώς το κορίτσι δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά του. Έτσι κι έγινε και η νεαρή βρέθηκε απαγχονισμένη στο δωμάτιό της, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι γείτονες και οι συγγενείς μιλούν για μια καλή οικογένεια, που δεν είχε δώσει δικαιώματα και αγωνιζόταν καθημερινά και παρά τις δυσκολίες τα κατάφερνε. Ο θάνατος του κοριτσιού συγκλονίζει τη μικρή και ήσυχη κοινωνία του χωριού.

21χρονη Τρίκαλα: Οι θλιβερές αναρτήσεις

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναρτήσει η ίδια στην σελίδα της στο Facebook είναι σχεδόν ξεκάθαρο πως η νεαρή φοιτήτρια ζούσε μια ανεξήγητη αγωνία, την οποία οι αρχές καλούνται μέσα από τις καταθέσεις των δικών της ανθρώπων να αναλύσουν, ώστε να καταλήξουν στους λόγους που την οδήγησαν στο τέλος Μια αγωνία που φαίνεται και στην φράση, η οποία συνοδεύει το όνομα του προφίλ της και είναι γραμμένη στα γαλλικά… (angoisse de mort) που στα ελληνικά σημαίνει αγωνία θανάτου.

Το ίδιο όμως ισχύει και για την τελευταία της ανάρτηση στις 9 Οκτωβρίου, όπου δανειζόμενη μέρος του πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Ζακ-Λουί Νταβίντ με τον τίτλο “Ο θάνατος του Μαρά” έχει αντιγράψει κομμάτι από το γράμμα που κρατά στα χέρια του ο νεκρός πρωταγωνιστής του έργου, στο οποίο αναγράφετε η φράση “Given that I am unhappy, I have a right to your help” δηλαδή «Δεδομένου ότι είμαι δυσαρεστημένος, έχω δικαίωμα στη βοήθειά σας».

“Η καρδιά μου πνίγεται στις γάζες. Σπαράζει επάνω σε φορεία… Θα ήθελα να ήμουν μαριονέτα. Τουλάχιστον, επίδεσμοι και ράμματα θα με κρατούσαν”, αναφέρεται σε άλλο ποστ και καταλήγει “Τώρα, τραυματιοφορείς θαυμάζουν τα πάνινα μέλη μου. Ακρωτηριασμένα”.