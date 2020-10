Τραμπ εκλογές 2020: Επιτέλους το έθνος θα ανασάνει, λέει ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Τραμπ εκλογές 2020: «Ο Τραμπ θα χάσει και η Αμερική θα ανασάνει», δήλωσε ο μεγάλος ρόκερ των ΗΠΑ, Μπρους Σπρίνγκστιν, στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε για την κυκλοφορία στις 23 Οκτωβρίου του νέου του άλμπουμ «Letter To You». «Νομίζω ότι το έγραψα όταν πρόεδρος ήταν ο Μπους. Ξεκίνησα να το γράφω εκείνη την περίοδο, αλλά ταιριάζει πολύ περισσότερο στον Τραμπ. Το πιστεύω αυτό γιατί μιλάει για έναν δημαγωγό, είναι ένα τραγούδι στο οποίο προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον δημαγωγό και τους οπαδούς του, ποια είναι η δυναμική της ισχύος μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ένα πολύ ωραίο ροκ τραγούδι κι έτσι αποφάσισα να το συμπεριλάβω στον δίσκο. Το είχα στο συρτάρι για καιρό, το χρησιμοποίησα γιατί πιστεύω ότι σχετίζεται άμεσα με την παρούσα κατάσταση», σημείωσε ο Σπρίνγκστιν.

Και όταν ρωτήθηκε για την εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου, απάντησε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα χάσει, το δηλώνω πρώτα σε εσάς εδώ. Ο Τζο Μπάιντεν θα επικρατήσει και ο μακροχρόνιος εθνικός εφιάλτης θα… δεν ξέρω εάν θα τελειώσει, αλλά εκείνος θα έχει φύγει». O 71χρονος μουσικός εμφανίζεται σίγουρος ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα επανεκλεγεί. Ανησυχεί για το ενδεχόμενο να επικρατήσει σύγχυση έως ότου ανακοινωθεί επισήμως ο νικητής της εκλογικής αναμέτρησης αλλά ευελπιστεί ότι «μια χιονοστιβάδα» θα σαρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτως ώστε να μη χρειαστεί να περιμένουν οι Αμερικανοί και ολόκληρος ο κόσμος έναν ή δύο μήνες για να μάθουν ποιος θα κρατάει τα ηνία των ΗΠΑ στην επόμενη τετραετία.

Το έθνος των Αμερικανών θα είναι ενωμένο

Ο διάσημος ρόκερ πιστεύει επίσης ότι την επομένη των εκλογών οι ΗΠΑ δεν θα είναι διχασμένες, ότι το έθνος των Αμερικανών θα είναι ενωμένο, «ανεξάρτητα από τις εντάσεις και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σήμερα σε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση οφείλονται σε μια μειοψηφία που επιδιώκει να αυξήσει την υστερία. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολλή θετικότητα».

Εκτίμησε ότι πέρα από τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν και οι Αμερικανοί που αντιμάχονται με όλες τις δυνάμεις τους τον συστημικό ρατσισμό και τη ρητορική του μίσους. «Νομίζω ότι το κίνημα Black Lives Matter είναι ένα κίνημα πολύ θετικό, ειρηνικό κατά κύριο λόγο, ενώ όποτε τείνει προς τη βία, δεν ωφελείται κανένας. Ηταν υγιές που εμφανίστηκε τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, γιατί αναζωπύρωσε τη μάχη για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ και την έστρεψε προς μια πιο ανθρώπινη κατεύθυνση, προς μια κατεύθυνση που απαιτεί η Ιστορία. Δεν γίνεται να ζούμε σε μια κοινωνία εντός της οποίας εάν είσαι έγχρωμος διατρέχεις τον κίνδυνο να σε πυροβολήσει κάποιος, οποτεδήποτε, για μια μικρή παράβαση ή επειδή βρίσκεσαι στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Ηρθε η ώρα να σταματήσει να συμβαίνει αυτό στην Αμερική. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό το κίνημα Black Lives Matter.

Τα κινήματα της Δεξιάς αναδείχτηκαν επειδή ο Τραμπ δημιούργησε ένα κλίμα το οποίο τα ενθάρρυνε, αλλά θα επιστρέψουν κάτω από τον βράχο από τον οποίο σύρθηκαν έξω όταν εκείνος φύγει. Εμπιστεύομαι ακόμα τον αμερικανικό λαό, την αμερικανική ιδέα. Συνταραχτήκαμε και αυτό ήταν οδυνηρό, αλλά απέχουμε ακόμα από το να ηττηθούμε. Οπότε, να έχετε πίστη αδελφοί και αδελφές μου που με ακούτε, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα», κατέληξε.

Ένα τραγούδι για τον Τζορτζ Φλόιντ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρους Σπρίνγκστιν καταγγέλλει τη θητεία Τραμπ, δημοσίως. Πρόσφατα, εκμεταλλεύτηκε την εμφάνισή του ως γκεστ DJ στην ραδιοφωνική εκπομπή Sirius XM για να καταγγείλει την αντίδραση του Λευκού Οίκου στην αστυνομική βία και στην πανδημία του κορωνοϊού.

Ο 70χρονος αστέρας της ροκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ φλέγονται και έχουν βυθιστεί στο χάος μετά την χλιαρή και αναίσθητη αντίδραση της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στους θανάτους από την Covid-19 αλλά και στην φυλετική αδικία, όπως ανέφερε σε δημοσίευμά του το περιοδικό Variety. Ο Σπρίνγκστιν, οι επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνουν τραγούδια όπως το Born To Run και Dancing In The Dark, ξεκίνησε την εκπομπή με το τραγούδι-διαμαρτυρία American Skin (41 Shots).

«Αυτό το τραγούδι έχει σχεδόν 6 λεπτά διάρκεια. Και τόσα λεπτά χρειάστηκαν για να επέλθει ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ ενώ ένας αστυνομικός της Μινεάπολις τον πατούσε με το γόνατο στον λαιμό», είπε ο καλλιτέχνης.

