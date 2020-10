Διαμαντοπούλου ΟΟΣΑ – Νέα: “Γιατί δέχτηκα την πρόταση Μητσοτάκη”

Διαμαντοπούλου ΟΟΣΑ – Νέα: Με άρθρο της στα ΝΕΑ η Άννα Διαμαντοπούλου εξηγεί γιατί αποδέχτηκε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεκδικήσει την ηγεσία του ΟΟΣΑ και να εκλεγεί στη θέση του Ανχελ Γκουρία.«Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών σε αυτή τη μεταβατική και ταραχώδη φάση της ιστορίας, με τις γεωπολιτικές αλλαγές, την ψηφιακή επανάσταση και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, είναι καθοριστικός και επιδραστικός για έναν συντονισμένο και καλύτερο κόσμο. Κι εμείς, πιστεύω έχουμε όλα τα εφόδια να πλοηγήσουμε με επιτυχία έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό, όπως ο ΟΟΣΑ, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Η Ελλάδα σήμερα, μετά από τη σκληρή δοκιμασία της τελευταίας μεγάλης οικονομικής κρίσης, ανέκαμψε και απέδειξε την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών της και τη συνοχή της κοινωνίας της. Η στάση της αυτή αναγνωρίζεται και ανοίγει ευκαιρίες. Τώρα καλείται να αναπτύξει τις δυνατότητές της για μια θαρραλέα και εποικοδομητική εξωστρέφεια. Η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό της υποψηφιότητάς μου για τη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΟΟΣΑ, είναι προσωπική τιμή και ευθύνη, αλλά κυρίως είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας στον εξωστρεφή δυνατότητα της χώρας. Και μόνη η πορεία της διεκδίκησης της ηγεσίας ενός σημαντικού διεθνούς οργανισμού, αξίζει την οργανωμένη κοινή μας προσπάθεια. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία για την προβολή των θετικών μας πεπραγμένων.

Πέρα από τον σπουδαίο προορισμό, υπάρχει ένα θαυμάσιο ταξίδι. Για την Ελλάδα. Η Ελλάδα που ακράδαντα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει συνδιαμορφωτής διεθνών εξελίξεων, παρά το μικρό της μέγεθος, συμβάλλοντας με το δημιουργικό πνεύμα της, αλλά και τις πλούσιες εμπειρίες της. Με συμπόρευση των εθνικών δυνάμεων, με αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων του ανθρώπινου δυναμικού της και με εξασφάλιση εκείνων των διεθνών συμμαχιών, που οραματίζονται έναν κόσμο ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας», αναφέρει η Αννα Διαμαντοπούλου.

Honoured to be nominated as Greece’s candidate for the post of Secretary General of the @OECD by @PrimeMinisterGr.

We are determined to uphold cooperation & solidarity in the post-pandemic world, deepening multilateralism within the @OECD. pic.twitter.com/bLWBW1fRBJ

