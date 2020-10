Μπορέλ καραντίνα: Σε αυτοαπομόνωση μετά από επαφή με πρόσωπα που διαγνώστηκαν θετικά

Μπορέλ καραντίνα: Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ και ο Ευρωπαίος επίτροπος Διαχείρισης κρίσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας Γιάνες Λενάρτσιτς ανακοίνωσαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη ότι τέθηκαν σε καραντίνα, αφού είχαν επαφή με πρόσωπα που διαγνώστηκε πως έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, μία εβδομάδα έπειτα από επίσκεψή τους στην Αιθιοπία. «Ενημερώθηκα το απόγευμα ότι μέλος της αντιπροσωπείας που ταξίδεψε μαζί μ’ εμένα και τον Γιάνες Λενάρτσιτς στην Αιθιοπία την περασμένη εβδομάδα διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό», εξήγησε ο Ισπανός, 73 ετών, σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (@JosepBorrellF). «Υποβλήθηκα σε τεστ, το οποίο ήταν αρνητικό, μετά την επιστροφή μου την Κυριακή. Έχω τεθεί σε αυτοαπομόνωση όπως προβλέπουν οι κανονισμοί κι αναμένω να υποβληθώ σε δεύτερο τεστ», πρόσθεσε ο Μπορέλ.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020