Ναγκόρνο Καραμπάχ νέα: Ο Πομπέο ζητά να τηρηθεί η εκεχειρία

Ναγκόρνο Καραμπάχ νέα: Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο τοποθετήθηκε σήμερα σχετικά με τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τηρώντας στρατηγική ίσων αποστάσεων ο Πομπέο κάλεσε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς μία εκεχειρία. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πομπέο έγραψε:

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους για κατάπαυση του πυρός, όπως έχουν συμφωνηθεί και να σταματήσουν να στοχεύουν μη στρατιωτικές περιοχές, όπως η Ganja και η Stepanakert. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και παραμένουμε δεσμευμένοι για μια ειρηνική διευθέτηση”.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement.

