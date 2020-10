Ελληνοτουρκικά τώρα: Ο Ερντογάν τα… ρίχνει στην Ελλάδα για την ένταση στη Αν. Μεσόγειο

Ελληνοτουρκικά τώρα: Με ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι σε αυτήν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ, περιφερειακά ζητήματα και κυρίως οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε στον Μισέλ ότι πρέπει να αναζωογονηθούν οι σχέσεις Άγκυρας – Βρυξελλών, να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το μεταναστευτικό και να διασφαλιστεί πρόοδος στο θέμα της Τελωνειακής Ένωσης και της απελευθέρωσης της βίζας.

Ο Ερντογάν επίσης ανέφερε ότι “παρά την προσέγγιση καλής πρόθεσης από την Τουρκία, η Ελλάδα συνεχίζει τα βήματα που αυξάνουν την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο”, προσθέτοντας ότι “για να μπορεί να πραγματοποιηθεί το συνέδριο για την ανατολική Μεσόγειο που πρότεινε η Τουρκία, αναμένουν απτά βήματα από την Ευρώπη”.

Την Ελλάδα κατέδειξε σήμερα ως υπεύθυνη για όλα τα προβλήματα στην ανατ. Μεσόγειο ο διπλωμάτης του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τσαγατάι Ερτζιγές, κατηγορώντας την ότι σε όλα τα περιφερειακά θέματα ενεργεί με την αντίληψη του “ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου”. Όπως μεταδίδει το sigmalive.gr σε μήνυμά του στο λογαριασμό του στο τουίτερ, ο διαπραγματευτής από τουρκικής πλευράς στις διερευνητικές επαφές υποστήριξε ότι “η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από όλες τις άδικες, παράνομες και άνομες ενέργειες στην περιοχή μας. Η Ελλάδα στηρίζει την κατοχή της Αρμενίας στο Αζερμπαϊτζάν, τον πραξικοπηματία βαρώνο του πολέμου στην Λιβύη, το αιμοσταγές καθεστώς της Συρίας και τον Χάρτη της Σεβίλλης που αποτελεί την σημαία των μαξιμαλιστικών θέσεων της Ελλάδας και των Ε/Κ”.

Ο Τσαγατάι Ερτζίγες είπε μάλιστα ότι “η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μέρος καμιάς λύσης καθώς είναι μέλος της συμμαχίας που προκάλεσε αυτά τα προβλήματα. Όσο συνεχίζει να ενεργεί με την αντίληψη του “ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου” θα είναι πάντοτε αποτυχημένη και θα θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας”.

1⃣Greece is behind all injustice, illegal& illegitimate acts in our region as it supports 1.Armenian occupation in Azerbaijan 2.putschist warlord in Libya 3.red-handed regime in Syria 4.Sevilla map in the East-Med(the symbol of Greek/GC maximalist maritime boundary claims) #FAC

