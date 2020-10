Βανδαλισμός αγαλμάτων – Τραμπ: «Βάλτε αυτά τα ζώα στη φυλακή αμέσως»

Βανδαλισμός αγαλμάτων – Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να μπουν στη φυλακή «τα ζώα» που ευθύνονται για το γκρέμισμα την Κυριακή δύο αγαλμάτων πρώην προέδρων της χώρας στο Πόρτλαντ, την πόλη στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες που συγκλονίζεται σχεδόν καθημερινά από διαδηλώσεις από τα μέσα Μαΐου. «Βάλτε αυτά τα ζώα στη φυλακή αμέσως. Η Ριζοσπαστική Αριστερά δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο από το να επωφελείται από την ‘πολιτική διαχείριση’ ηλιθίων. Αυτό είναι ο Μπάιντεν!», γράφει ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε χθες Δευτέρα στο Twitter, αντιδρώντας στις ταραχές που σημειώθηκαν την Κυριακή το βράδυ στο Πόρτλαντ, στο Όρεγκον.

Η πόλη αυτή και η πολιτεία κυβερνώνται από τους αντιπάλους του, τους Δημοκρατικούς. Ομάδα περίπου 300 διαδηλωτών, σύμφωνα με υπολογισμό της αστυνομίας, είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο του Πόρτλαντ την παραμονή της «Ημέρας του Κολόμβου», κατά την οποία τιμάται η άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική. Πολλές πολιτείες και πόλεις της χώρας έχουν μετονομάσει την ημέρα αυτή σε «Ημέρα των Αυτοχθόνων», λόγω των ολοένα και περισσότερων επικρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες ο Κολόμβος εγκαινίασε την εποχή της αποικιοκρατίας και της ρατσιστικής βίας.

Update: Abraham Lincoln this morning. Portland police presence in both parks that had statues toppled last night, cleaning crews are on the scene at Oregon Historical Museum. #PDXprotests #PortlandProtests #Portland #protest #riot #pdxriot #PortlandRiots pic.twitter.com/27vAdBHQNC

— Independent Media PDX (@NDpendentPDX) October 12, 2020