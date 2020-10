Επεισόδια Εφετείο: Ο Χρυσοχοΐδης ενημέρωσε για τη διερεύνηση των ισχυρισμών Βαρουφάκη

Επεισόδια Εφετείο: Εξηγήσεις για τη ρίψη νερού από την Αστυνομία στους συγκεντρωμένους έξω από το Εφετείο το πρωί της Τετάρτης, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μέσω Twitter.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε:

«Σήμερα βγήκε μια ιστορική απόφαση που χτίζει τη Δημοκρατία. Από τις 20.000 που χειροκροτούσαν έξω από το Εφετείο, 600 την υποδέχτηκαν με 150 μολότωφ, πέτρες και φθορές σε 10 αυτοκίνητα της Αστυνομίας. Στην αρχή η αστυνομία έριξε νερό για να αποφύγει τα χημικά. Στη συνέχεια αναγκάσθηκε σε περιορισμένη χρήση. Ευτυχώς δεν άνοιξε ούτε μύτη. Παράλληλα οι ισχυρισμοί του κ. Βαρουφάκη διερευνώνται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ».

Σήμερα η Δημοκρατία ξόρκισε φαντάσματα, δεν είναι μέρα για να επικαλούμαστε τα ανύπαρκτα. Στον κ. Σπίρτζη που δεν άκουσε, δεν είδε αλλά παρ’ όλα αυτά καταγγέλλει, απάντηση είναι οι εικόνες από τις μολότοφ και τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα της αστυνομίας.

Στην ενημέρωση που παρείχε η Αστυνομία για τα επεισόδια, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: «Στις 11.55 ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, και ενώ η πολυπληθής -20.000 άτομα τουλάχιστον- συγκέντρωση διαλυόταν, αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα από περίπου 600 άτομα, στη συμβολή των οδών Κ Λουκάρεως και Λ.Αλεξάνδρας. Σκοπός της επίθεσης ήταν η καταστροφή των οχημάτων της Αστυνομίας, τα οποία έφραζαν την πρόσβαση προς το Εφετείο. Προκλήθηκαν φθορές σε 10 οχήματα της Αστυνομίας.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε χρήση αντλιών νερού υπό πίεση, ώστε να αποκρουσθεί η επίθεση. Επειδή δεν υπήρξε υποχώρηση των επιτιθεμένων έγινε περιορισμένη χρήση χημικών για τη διάλυσή τους. Παράλληλα συνεχίσθηκε η ρίψη νερού, ώστε να μειωθούν οι συνέπειες των χημικών για το συγκεντρωμένο πλήθος που αποχωρούσε. Περισσότερες από 150 μολότοφ ερρίφθησαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων κυρίως στην διάρκεια καταδίωξης στην κάθοδο της Λ. Αλεξάνδρας. Από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιήθηκαν δύο προσαγωγές».

Clashes have broken out in Athens after the leaders of Greece's neo-Nazi Golden Dawn party were convicted of running a criminal organisation.

For more news from around the world, click here: https://t.co/nSD4YFU4MT pic.twitter.com/ISfMJpjWhv

— SkyNews (@SkyNews) October 7, 2020